عاجل.. هل توجد مكاتب تحتكر الأراضي المجانية وتعيد بيعها على المواطنين؟ سكني يجيب

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طرحت رسالة جاءت على الصفحة الرسمية لمنصة "سكني" في "إكس"، استفسارًا لمواطن عن حقيقة وجود بعض المكاتب التي تحتكر الأراضي المجانية وإعادة
بيعها على المواطنين.
احتكار الأراضي المجانية وبيعها على المواطنينوجاء رد "سكني" بالنفي التام، وأكد على أن "نظام الحجز الإلكتروني
موحد ويكون إبرام العقد الإلكتروني لتخصيص أرض من خلال تطبيق سكني فقط".
وقال "سكني"، مؤكدًا عدم وجود أي مقابل مادي لتخصيص الأراضي، "علماً أنه يتم الحجز بدون رسوم خدمة أو خلاف ذلك".
شراء الحجوزات السكنية مخالف للقانونوأضاف، "كما نود التنويه بأن شراء حجوزات الخيارات السكنية أو التنازل
عنها بمقابل مالي مُخالف للأنظمة والقوانين وقد يترتب عليها إلغاء الخيار".
تحية طيبة، نظام الحجز الإلكتروني موحد ويكون ابرام العقد الإلكتروني لتخصيص أرض من خلال تطبيق سكني ، علماً أنه يتم الحجز بدون رسوم خدمة أو خلاف ذلك، كما نود التنوية بأن شراء حجوزات الخيارات السكنية أو التنازل عنها بمقابل مالي مُخالف للأنظمة والقوانين وقد يترتب عليها إلغاء الخيار.— العناية بالمستفيدين | سكني (@SaudiHousingCC) January 7, 2024
خطوات التقديم في سكني القسط الميسر1 - الدخول على
الموقع الرسمي لبرنامج سكني (من هنا).
2 - الضغط على أيقونة “تسجيل الدخول”.
3 - إدخال رقم الهوية الوطنية أو الإقامة.
4 - ادخال كلمة المرور التي تريدها.
5 - كتابة رمز التحقق الذي سيظهر أمامك.
6 - النقر على أيقون تسجيل الدخول وكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.
7 - اختيار خدمة “منتجات الدعم السكني” الموجودة في قائمة الخدمات.
8 - اختيار “برنامج التقسيط”.
9 - الضغط على “اكتشف المزيد”.
10 - الاطلاع على المتطلبات الخاصة بالخدمة وشروط التقديم للحصول على القسط.
11 - الضغط على “تقديم طلب جديد”.
12 - إدخال كافة البيانات المطلوبة.
13 - رفع جميع الأوراق الرسمية والمستندات المطلوبة في الحقول الخاصة بها.
14 - الضغط على أيقونة “إرسال الطلب”.
شروط التقديم على القسط الميسر من سكنيوأوضحت الشركة الوطنية للإسكان عن بعض الشروط التي يجب توافرها في الشخص
المتقدم على طلب خدمة القسط الميسر، وتتمثل هذه الشروط في التالي:
1 - يشترط أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
2 - يجب أن يكون المتقدم مقيمًا داخل أراضي المملكة.
3 - يجب أن يكون راتب المتقدم 3000 ريال على الأقل في الشهر.
4 - يشترط تقديم خطاب تعريف في الراتب.
5 - يجب تقديم كشف حساب بنكي عن 3 أشهر التي تسبق تقديم الطلب.
6 - يشترط عدم استفادة المتقدم على القسط الميسر من أي برامج دعم سكني حكومي سابقًا.
7 - يجب رفع جميع الأوراق والمستندات المطلوبة من أجل الحصول على قسط الميسر من سكني.
8 - يشترط دفع الأقساط الشهرية في مواعيدها المحددة كل شهر.