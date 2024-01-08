عاجل.. هل توجد مكاتب تحتكر الأراضي المجانية وتعيد بيعها على المواطنين؟ سكني يجيب

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طرحت رسالة جاءت على الصفحة الرسمية لمنصة "سكني" في "إكس"، استفسارًا لمواطن عن حقيقة وجود بعض المكاتب التي تحتكر الأراضي المجانية وإعادة بيعها على المواطنين. اضافة اعلان





احتكار الأراضي المجانية وبيعها على المواطنين



شراء الحجوزات السكنية مخالف للقانون



تحية طيبة، نظام الحجز الإلكتروني موحد ويكون ابرام العقد الإلكتروني لتخصيص أرض من خلال تطبيق سكني ، علماً أنه يتم الحجز بدون رسوم خدمة أو خلاف ذلك، كما نود التنوية بأن شراء حجوزات الخيارات السكنية أو التنازل عنها بمقابل مالي مُخالف للأنظمة والقوانين وقد يترتب عليها إلغاء الخيار. — العناية بالمستفيدين | سكني (@SaudiHousingCC) January 7, 2024

خطوات التقديم في سكني القسط الميسر



شروط التقديم على القسط الميسر من سكني

