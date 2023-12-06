عاجل.. هل تستحق زوجـة المواطن "غير السعودية" الضمان الاجتماعي؟

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من بين الأسئلة التي تُطرح من وقت لآخر، ما يتعلق بأحقية زوجة المواطن "غير السعودية" وأرملته ومطلقته في الحصول على معاش الضمان الاجتماعي. اضافة اعلان

وأتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التقدم بطلب استثناء للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، كما أفادت في ردها على تساؤل بهذا الصدد عبر حسابها في منصة "إكس".

وقالت: "يمكـن لزوجـة المواطن أو مطلقته أو أرملته, رفع طلب استثناء عن طريق الاتصال بمراكز الاتصـال. أو التوجـه لأقـرب مكتب ضمـان اجتماعـي لرفع طلب استثناء للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور".



أهلاً بك,



يمكـن لزوجـة المواطن (الغير سعودية) أو مطلقته أو أرملته, رفع طلب استثناء عن طريق الاتصال بمراكز الاتصـال. أو التوجـه لأقـرب مكتب ضمـان اجتماعـي لرفع طلب استثناء للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور



نتطلع لخدمتك — العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) December 5, 2023

معاش الضمان الاجتماعي



خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي



خطوات الاستعلام عن الأهلية



خطوات الاعتراض على عدم الأهلية



شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

