عاجل.. هل الرخصة الدولية تسمح للزائرين بالقيادة داخل المملكة؟.. المرور ترد

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كشفت الإدارة العامة للمرور، عن السماح للزائر بالقيادة بالرخصة الدولية أو الأجنبية السارية ولمدة سنة من دخول المملكة.



رخصة القيادة الدولية أو الأجنبية:



الموقوف الخدمات:



شروط إصدار رخصة القيادة



خطوات تجديد رخصة القيادة



استلام رخصة القيادة بعد التجديد



جاء ذلك ردًا على سؤال عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، يقول :" هل رخصة القيادة الدولية تنفع للزائرين داخل المملكة؟".ورد حساب "المرور" بأنه :" يجوز للزائر القيادة بالرخصة الدولية أو الأجنبية السارية المفعول ولمدة سنة من تاريخ دخوله المملكة أو انتهاء صلاحيتها أيهما أقرب".ومن التساؤلات المتكررة من جانب الراغبين في إصدار رخصة قيادة، ما يتعلق منها بـ "الموقوف خدماته"، وما إذا كان يحق له إصدارها أم لا؟وفي ردها على استفسار بهذا الخصوص لأحد المتابعين، أجابت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها في منصة "إكس:" بأنه "يلزم خلو السجل من القيود التي تمنع ذلك".-إتمام سن الـ 18.-أن لا يكون أدين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات ترويجها أو حيازتها.-السلامة من الأمراض والعاهات التي تعيق عن القيادة.- اجتياز اختبار القيادة.- دفع الرسوم - تسديد المخالفات - إن وجدت.- لغير السعوديين، يتطلب وجود إقامة نظامية.يمكن تجديد رخصة القيادة عبر أبشر من خلال الخطوات التالية:- الدخول إلى بوابة نظام أبشر الإلكترونية، واختر (خدماتي).- اختر خدمات المرور من قائمة الخدمات الإلكترونية.- اختار خدمة (تجديد رخصة القيادة).- ثم اضغط على (اختيار الرخصة).- حدد نوع الرخصة بـ (رخصة قيادة خاصة)، وعدد السنوات (2 – 5 – 10 سنوات).- اضغط على (التالي).- أكد التجديد.- الآن سيتم تجديد الرخصة.يمكن استلام رخصة القيادة بعد التجديد من خلال الخطوات التالية:-الدخول إلى منصة أبشر .-اختيار إيصال رخصة السير أو رخصة القيادة.-تحديد العنوان وسيتم إيصالها.-يشترط لإيصال رخصة القيادة بعد التجديد أن يكون لدى المواطن عنوان وطني مسجل في خدمة واصل عن طريق البريد السعودي.