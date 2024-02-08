عاجل.. هل التقاعد الآن يحسب العمر بالهجري أم الميلادي؟.. التأمينات تحسم الجدل

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تفاعل حساب العناية بالعملاء التابع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مع سؤال مواطن قال فيه :" هل التقاعد الآن يحسب العمر بالهجري أو الميلادى؟".



وأضاف في سؤاله :" مضى على نشر قرار المدد الزمنية أكثر من 90 يوما في الجريدة الرسمية أم القرى".





السن يحسب بالتاريخ الهجري:



الضمان الاجتماعي



شروط استحقاق الضمان الاجتماعي



شروط استحقاق الضمان الاجتماعي



طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي



وجاء رد "التأمينات" :" يحتسب السن وفق أحكام أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بالتاريخ الهجري، وتحرص المؤسسة على تحديث الأنظمة على ضوء المستجدات، وفي حال طرأت أي تعديلات بهذا الشأن سيتم الإعلان عنها في حينه عبر القنوات الرسمية للمؤسسة".وفي وقت سابق، قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إن الحصول على معاش الضمان لا يؤثر على استحقاق دعم ساند للمتعطلين عن العمل.وأضافت عبر حسابها في منصة "إكس": "التسجيل في الضمان الاجتماعي لا يؤثر على صرف منفعة التعطل عن العمل (ساند). اما فيما يخص استحقاق الضمان الاجتماعي فهو خارج اختصاص التأمينات الاجتماعية".حياك الله ,التسجيل في الضمان الاجتماعي لا يؤثر على صرف منفعة التعطل عن العمل (ساند). اما فيما يخص استحقاق الضمان الاجتماعي فهو خارج اختصاص التأمينات الاجتماعية.معاش الضمان الاجتماعي، هو عبارة عن مبلغ مالي شهري يتم منحه للمستفيدين، لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة.-يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.-الإقامة الدائمة في المملكة.-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال سعودي للأسر و550 ريال سعودي للفرد الواحد.-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.-يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.-الإقامة الدائمة في المملكة.-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال سعودي للأسر و550 ريال سعودي للفرد الواحد.-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.-إنشاء مستخدم جديد وتعبئة البيانات المطلوبة: رقم الهوية، وتاريخ الميلاد، ورقم الجوال.-سيتم إرسال ”رمز التحقق“ إلى رقم الجوال المدخل.-إدخال رمز التحقق المرسل إلى جوالك والضغط على ”توثيق“-تسجيل الدخول إلى المنصة باستخدام: رقم الهوية وكلمة المرور.-تعبئة البيانات المطلوبة في المنصة.