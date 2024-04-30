عاجل.. هل "إيجار" تقوم بخصم نسبة من المبلغ المسدد عبر المنصة؟

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تفاعلت منصة إيجار مع سؤال وجه لها يستفسر فيه صاحبه عن حقيقة خصم نسبة من المبلغ المسدد عبر المنصة.



خصم نسبة من المبلغ المحول عبر إيجار:



دفع إيجار مسبق عبر منصة إيجار:



رفع إيجار الشقة على المستأجر عبر إيجار:



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :"هل فعلًا إيجار يأخذون نسبة من المبلغ؟".وأجابت المنصة على سؤاله بالقول:" حياك الله.. في حال تم السداد من خلال منصة إيجار يصل المبلغ كاملا للمؤجر خلال خمس أيام عمل.. نسعد بخدمتك".ردت منصة إيجار على تساؤل من قبل أحد الأشخاص يستفسر فيه عن إمكانية دفع شهرين متتاليين مقدما عبر المنصة.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :"السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. عندي استفسار بخصوص دفع الإيجار عبر المنصة؛ هل أستطيع دفع إيجار شهرين مقدمًا ؟ وما هي الآلية المتبعة في حال كان الإجراء متاحا؟".وجاء الرد من المنصة على استفساره :"حياك الله يتم سداد القيمة الإيجارية حسب جدول الدفعات في نسخة العقد.. نسعد بخدمتك".كما تفاعلت منصة إيجار مع تساؤل يستفسر فيه صاحبه عن إمكانية زيادة الإيجار على مستأجر شقة عبر المنصة.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للمنصة يقول فيه : "أنا عندي شقة وأريد أرفع إيجارها على المستأجر.. كيف أبلغه عن طريق موقع إيجار؟".وجاء الرد من المنصة على استفساره بالقول:"حياك الله.. تحديد القيمة الإيجارية في العقد الجديد أو عند تجديد العقد يكون بالاتفاق بين أطراف العقد.. نسعد بخدمتك".