عاجل.. نزول حساب المواطن لشهر يناير.. شروط وطريقة تسجيل الأيتام في الدعم

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بدأ حساب المواطن، إيداع الدفعة 74 – لشهر يناير في حساب المستفيدين في وقت مبكر، اليوم الأربعاء، والتي تستمر على مدار الساعة حتى نهاية اليوم.
تمديد حساب المواطنيأتي ذلك بعد أن وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية، مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي البرنامج حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.
ويتيح البرنامج، التسجيل والتقدم على البرنامج، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية عبر الرابط ca.gov.sa.
ويشمل ذلك تسجيل الأيتام الذين فقدوا عائلهم، حيث تشملهم مظلة حساب المواطن.
شروط التسجيل في حساب المواطن للأيتام-يجب أن يكون سعودي الجنسية ومقيمًا بشكل دائم في المملكة.
-تقديم المستندات والأوراق الخاصة بصك الإعالة في المملكة وتقديم إثبات الاحتضان.
-ألا يكون المتقدم متواجدًا في أي من دور الرعاية أو مراكز الإيواء.
خطوات التسجيل للأيتام في حساب المواطنوفيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن للأيتام:
- افتح بوابة حساب المواطن (من هنا).
-اضغط على أيقونة تسجيل جديد.
-اختر خانة "صوتك مسموع".
-سنظهر أمامك الصفحة الرئيسة.
-أدخل البيانات المطلوبة لتسجيل الأيتام.
-اكتب الاسم والهاتف ورقم البطاقة الشخصية وتاريخ الميلاد بالهجري.
-مراجعة البيانات قبل التسجيل.
-تحديد نوع الطلب (يتيم).
أدخل شهادة الوفاة للوالد.
-انقر على كلمة إرسال.
-سيظهر إشعار بتأكيد التسجيل.
تعديل الحد الأعلى للدعموشملت التعديلات التي أعلنها برنامج الدعم في أكتوبر الماضي، تعديل الحد الأعلى للدعم، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا).
إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.
حساب المواطنيشار إلى أن برنامج حساب المواطن بدأ في ديسمبر 2017، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.
المستهدفون من حساب المواطنوتشمل الفئات المستهدفة من برنامج الدعم، الآتي:
1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.