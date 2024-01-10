عاجل.. نزول حساب المواطن لشهر يناير.. شروط وطريقة تسجيل الأيتام في الدعم

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بدأ حساب المواطن، إيداع الدفعة 74 – لشهر يناير في حساب المستفيدين في وقت مبكر، اليوم الأربعاء، والتي تستمر على مدار الساعة حتى نهاية اليوم. اضافة اعلان





تمديد حساب المواطن



شروط التسجيل في حساب المواطن للأيتام



خطوات التسجيل للأيتام في حساب المواطن



تعديل الحد الأعلى للدعم



حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن

