عاجل.. موعد وطريقة معرفة أهلية الضمان الاجتماعي 1445

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معاش الضمان الاجتماعي، هو عبارة عن صرف مبلغ مالي شهري للمستفيدين.

ويهدف البرنامج الممول من أموال الزكاة، إلى تحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة. اضافة اعلان

وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإيداع الراتب الشهري للمستحقين في الموعد المحدد لذلك.

وفي الغالب يتم موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي للمستفيدين في بداية كل شهر ميلادي.





شروط استحقاق الضمان الاجتماعي



خطوات الاستعلام عن الأهلية



-يجب على أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.-الإقامة الدائمة في المملكة.-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال سعودي للأسر و550 ريال سعودي للفرد الواحد.-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.معاش الضمان الاجتماعي، هو عبارة عن صرف مبلغ مالي شهري للمستفيدين.ويهدف البرنامج الممول من أموال الزكاة لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة.حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، طريقة الاستعلام عن نتيجة الأهلية للضمان الاجتماعي المطور، على النحو التالي:-قم بالدخول إلى رابط الضمان المطور ( اضغط هنا ).-قم بكتابة رقم الهوية وكلمة المرور ورمز التحقق ثم تسجيل الدخول.- قم بالضغط على تسجيل الدخول عن طريق النفاذ الوطني.-في الصفحة الرئيسة اضغط على برامج الدعم الخاصة بي.-سوف تجد الدفعة الخاصة بهذا الشهر وحالة دراسة الأهلية.أما فيما يتعلق بمعرفة سبب عدم الأهلية، فيمكن الدخول إلى المنصة الإلكترونية: ( اضغط هنا ).بالدخول على ايقونة برامج الدعم الخاصة بي واختيار برنامج الضمان الاجتماعي واستعراض تفاصيل الطلب (الأهلية والاستحقاق) واستعراض (تفاصيل) دورة الأهليةوبينت الوزارة أن نتيجة الأهلية تظهر خلال مدة أقصاها 20 يوم عمل، والتي يتم احتسابها ابتداءً من تاريخ 9 ميلادي بعد تقديم الطلب.



علماً أن نتيجة الأهلية تظهر خلال مدة أقصاها 20 يوم عمل، والتي يتم احتسابها ابتداء من تاريخ 9 ميلادي بعد تقديم الطلب،



سُعدنا بتواصلك تسهيلاً على جميع المستفيدين؛يُمكنكم معرفة نتيجة الأهلية عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية عبر الرابط التالي: https://t.co/bIA7O1ot8U علماً أن نتيجة الأهلية تظهر خلال مدة أقصاها 20 يوم عمل، والتي يتم احتسابها ابتداء من تاريخ 9 ميلادي بعد تقديم الطلب،سُعدنا بتواصلك November 27, 2023

خطوات الاعتراض على أهلية الضمان الاجتماعي

