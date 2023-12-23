السبت، 10 جمادى الثانية 1445 ، 23 ديسمبر 2023

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عاجل.. موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي لشهر يناير 2024 ورابط الاستعلام

الضمان الاجتماعي المطور
أرشيفية
أ أ
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يبحث العديد من المستفيدين من الضمان الإجتماعي عن موعد صرف الضمان الاجتماعي لشهر يناير 2024، الدفعة 25.
وربما يهم هذا الموعد الكثيرين للتخطيط للمصروفات الشهرية والسيطرة على الأوضاع المالية، وبناءً على موقع الضمان الإجتماعي سيكون موعد صرف الضمان الاجتماعي لشهر يناير 2024 في يوم 1 يناير 2024، وعلى المستفيدين الذين لم يستلموا الدعم الضماني لهذا الشهر أن يقدموا طلباتهم في أسرع وقت ممكن.اضافة اعلان

قيمة الضمان الاجتماعي بعد الزيادة


أصبح المعاش الأدنى للفرد بعد الزيادة 1320 ريال سعودي بزيادة 200 ريال عن السابق، وأصبح الدعم الأدنى لأفراد الأسرة المستفيدين 660 ريال سعودي بزيادة 110 ريال عن السابق.

رابط الضمان الاجتماعي المطور


يقدم الضمان الاجتماعي خدمات ومساعدات مختلفة للمواطنين، من ضمنها رواتب شهرية للمستفيدين الذين يحتاجون إلى الدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين.
وللدخول إلى حساب الضمان الاجتماعي المطور لشهر يناير 2024 في المملكة العربية السعودية من هنا.
https://www.hrsd.gov.sa/ministry-services/services/69888

شروط الحصول على الضمان الاجتماعي المطور 1445
إذا كنت مواطنا وترغب في الاستفادة من الدعم الاجتماعي الذي تقدمه الحكومة، فيجب عليك الالتزام بالشروط والأحكام التالية:

1- سعودي الجنسية.
2- لا تكون قد سافرت خارج المملكة في آخر ثلاثة أشهر قبل تقديم طلبك.
3- أن لا تمتلك أي ممتلكات أو عقارات.
4- الالتزام بجميع القواعد والإجراءات التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الفئات المستحقة الضمان الاجتماعي المطور 1445/2024
تضمن الوزارة حق الحصول على الضمان الاجتماعي لفئات معينة من المواطنين، حيث أن الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي المطور كالتالي:

1- المواطنات المتزوجات من غير مواطنين ولديهن أبناء.
2- المصابين بأمراض مزمنة.
3- الذين يواجهون مشاكل صحية.
4- اللواتي فقدن أزواجهن أو انفصلن عنهم (الأرامل والمطلقات) وهن مسؤولات عن تربية الأطفال.
5- الذين لا يجدون فرص عمل مناسبة لهم وهم عاطلين عن العمل.

خطوات الاستعلام عن معاش الضمان الاجتماعي


للاستعلام عن معاش الضمان الاجتماعي يمكن اتباع الخطوات التالية:

- ادخل إلى المنصة الخاصة بالدعم وسجل الدخول.
- أدخل اسم المستخدم ورمز التحقق الخاص بك.
- اذهب إلى قسم الدفعات المالية وشاهد القائمة.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر يناير 2024



تم تحديد موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر يناير بالأول من يناير 1-1-2024م الموافق 19-6-1445ه‍.

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