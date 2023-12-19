عاجل.. موعد صرف راتب التأهيل الشامل لشهر ديسمبر.. الرابط وطريقة الاستعلام

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يعد برنامج التأهيل الشامل من أهم البرامج التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك وفقًا لشروط محددة لابد من توافرها في الأشخاص المتقدمين للحصول على الدعم اضافة اعلان

ويهدف برنامج التأهيل الشامل إلى تقدم دعم للفئات من أصحاب الإعاقات وذوي الاحتياجات الخاصة.





موعد صرف راتب التأهيل الشامل لشهر ديسمبر



خطوات التقديم على برنامج التأهيل الشامل



شروط الحصول على دعم التأهيل الشامل



طريقة الاستعلام عن الإعانة المالية



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