الأربعاء، 15 جمادى الأولى 1445 ، 29 نوفمبر 2023

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عاجل.. موعد صرف الضمان الاجتماعي بعد تبكيره.. استعلم عن أهليتك

الضمان الاجتماعي المطور
الضمان الاجتماعي
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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن تقديم موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي للدفعة 24 إلى غد الخميس 30 نوفمبر، مضافًا إليه دعم الحقيبة المدرسية.
وقالت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس": تم تقديم موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي للدفعة (24).

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خطوات الاستعلام عن الأهلية

فيما يلي خطوات الاستعلام عن نتيجة الأهلية:
-قم بالدخول إلى رابط الضمان المطور (اضغط هنا).
-قم بكتابة رقم الهوية وكلمة المرور ورمز التحقق ثم تسجيل الدخول.
- قم بالضغط على تسجيل الدخول عن طريق النفاذ الوطني.
-في الصفحة الرئيسة اضغط على برامج الدعم الخاصة بي.
-سوف تجد الدفعة الخاصة بهذا الشهر وحالة دراسة الأهلية. 

خطوات الاعتراض على عدم الأهلية 

وفيما يلي خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان المطور:
-الدخول إلى المنصة الإلكترونية (من هنا).
-برامج الدعم الخاصة بي.
-برنامج الضمان الاجتماعي.
-الأهلية والاستحقاق.
-استعراض تفاصيل دورة الأهلية.
-تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة  حسب الاعتراض.
-تسليم الاعتراض.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

-يجب على أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.
-الإقامة الدائمة في المملكة.
-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.
-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.
-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال للأسر و550 ريالاً للفرد الواحد.
-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.
-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي

ويمكن التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من خلال الخطوات التالية:
-الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- إنشاء حساب جديد.
- الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية والضغط على خدمة معاش الضمان الاجتماعي المطور.
- تسجيل وإدخال كافة البيانات المطلوبة.
-لتأكيد على البيانات المدخلة.
-إرسال رسالة بقبول الطلب أو الرفض مع توضيح السبب.
خطوات الاعتراض على أهلية الضمان الاجتماعي 

معاش الضمان الاجتماعي

ومعاش الضمان الاجتماعي، هو عبارة عن مبلغ مالي شهري يتم منحه للمستفيدين.
ويهدف البرنامج الممول من أموال الزكاة لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة.
وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإيداع الراتب الشهري للمستحقين في الموعد المحدد لذلك.
وفي الغالب يتم موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي للمستفيدين في بداية كل شهر ميلادي.

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