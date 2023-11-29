عاجل.. موعد صرف الضمان الاجتماعي بعد تبكيره.. استعلم عن أهليتك

أ أ

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن تقديم موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي للدفعة 24 إلى غد الخميس 30 نوفمبر، مضافًا إليه دعم الحقيبة المدرسية.

وقالت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس": تم تقديم موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي للدفعة (24).

اضافة اعلان



تم تقديم موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي للدفعة (24)

شاكرين لك. حياك الله،تم تقديم موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي للدفعة (24)شاكرين لك. pic.twitter.com/VkjabaRgLK November 28, 2023

خطوات الاستعلام عن الأهلية



خطوات الاعتراض على عدم الأهلية



شروط استحقاق الضمان الاجتماعي



خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي



معاش الضمان الاجتماعي

