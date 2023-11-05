عاجل.. موعد صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن.. تعرف على قيمة استحقاقك

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حدد حساب المواطن، الخميس المقبل، الموافق التاسع من نوفمبر الجاري، موعدًا لإيداع الدفعة 72 – شهر نوفمبر في حساب المستفيدين. اضافة اعلان

وتصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.





الحاسبة التقديرية



خطوات معرفة قيمة الاستحقاق عبر حاسبة الدعم



تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم



المستهدفون من حساب المواطن



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟



خطوات التسجيل في حساب المواطن

