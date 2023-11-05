الأحد، 21 ربيع الثاني 1445 ، 05 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. موعد صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن.. تعرف على قيمة استحقاقك

حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ

حدد حساب المواطن، الخميس المقبل، الموافق التاسع من نوفمبر الجاري، موعدًا لإيداع الدفعة 72 – شهر نوفمبر في حساب المستفيدين.  اضافة اعلان
وتصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.

الحاسبة التقديرية

ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية عبر الرابط (من هنا)"، على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.
وأجرى حساب المواطن، تحديثًا على الحاسبة التقديرية بناءً على المحددات الجديدة لآلية الاستحقاق في البرنامج. 

خطوات معرفة قيمة الاستحقاق عبر حاسبة الدعم

وحدد حساب المواطن، للمستفيدين خطوات معرفة قيمة الاستحقاق التقريبي من خلال استخدام حاسبة الدعم، على النحو التالي:
-ادخل إلى الموقع الرسمي لـحساب المواطن (من هنا) .
-اضغط على الحاسبة التقديرية.
-اضغط على أيقونة "الحسب".
- حدد حالتك في الخيارات. 
طريقة معرفة مقدار الدعم لكل مواطن.

تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم

وأعلن حساب المواطن بالتزامن مع صرف الدفعة 71 عن تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم بما يتسق مع مستهدفاته الإستراتيجية في رفع كفاءة الدعم، وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا.
وتتضمن التعديلات الجديدة:
- تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا).
- إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.
وتهدف التعديلات إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه؛ بما يضمن تحقيق أهدافه المرجوة في حماية الأسر السعودية، وتخفيف الأعباء عنهم، وتحسين معيشتهم، في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة حول العالم.

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟

– الهوية الوطنية وكارت العائلة.
– معلومات عن العمل والراتب.
– معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.
– الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.
– بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.
– رقم الحساب البنكي “الآيبان”، على أن يكون الحساب نشطًا.
– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية: 
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور 
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات 
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية: 
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

اقرأ أيضا

رواتب - راتب - ريال - وظائف
10:30 ص الأحد، 05 نوفمبر 2023

تحديد موعد صرف معاشات التأمينات

الضمان الاجتماعي المطور
10:07 ص الأحد، 05 نوفمبر 2023

توضيح عاجل لمريض القلب بشأن الحصول على معاش الضمان الاجتماعي

برنامج الربط الجوي
10:53 م السبت، 04 نوفمبر 2023

برنامج الربط الجوي يعلن عن وظائف إدارية شاغرة في الرياض

مساند
7:10 م السبت، 04 نوفمبر 2023

مساند: 4 خطوات للتقديم على تأشيرة الاستقدام

اقرأ أيضا

عاجل.. براتب 15 ألف ريال.. وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى

هل ما يتم تداوله من أسئلة في وسائل التواصل الاجتماعي يتم تكراره في الاختبارات؟

تبدأ غدًا .. "الدفاع" تستقبل طلبات الراغبين في الالتحاق بصفوف القوات المسلحة وأفرعها

6 شروط لضم مدد الاشتراك في نظام تبادل المنافع بالتأمينات

عاجل.. وظائف شاغرة بعقارات الدولة في الرياض

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

حساب المواطن - التسجيل 4:18 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

عاجل.. تعديلات في ضوابط حساب المواطن ابتداءً من دفعة أكتوبر

حساب المواطن 4:15 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

مشمولاً الدعم الإضافي.. تعرف على موعد صرف حساب المواطن

حساب المواطن 3:23 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

متى تصدر أهلية حساب المواطن؟.. البرنامج يحدد الموعد

حساب المواطن 11:23 م الجمعة، 06 أكتوبر 2023

لمن يريد الاستقلال عن أسرته في حساب المواطن.. تعرف على الشرط

اقرأ أيضا

حساب المواطن - ريال
2:10 ص السبت، 04 نوفمبر 2023

خدمة اليوم.. 4 خطوات للتسجيل في برنامج حساب المواطن

ارامكو روان
1:40 ص السبت، 04 نوفمبر 2023

فرصة لهؤلاء.. "أرامكو" تزف بشرى سارة لحديثي التخرج

F-B-fDiXUAIec9E
10:44 م الجمعة، 03 نوفمبر 2023

رواتب وتأمينات.. فتح باب التوظيف للخريجين في 7 مدن بالمملكة

حساب المواطن
9:56 م الجمعة، 03 نوفمبر 2023

شروط تسجيل الشخص الأعزب في حساب المواطن

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

رواتب - راتب - ريال - وظائف
10:30 ص الأحد، 05 نوفمبر 2023

تحديد موعد صرف معاشات التأمينات

الضمان الاجتماعي المطور
10:07 ص الأحد، 05 نوفمبر 2023

توضيح عاجل لمريض القلب بشأن الحصول على معاش الضمان الاجتماعي

أهم 10
9:46 ص الأحد، 05 نوفمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. أمطار وسيول على هذه المناطق وتبكير موعد إيداع حساب المواطن

غزة1
9:27 ص الأحد، 05 نوفمبر 2023

تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة فلسطين تتجاوز 300 مليون ريال

حساب المواطن
9:01 ص الأحد، 05 نوفمبر 2023

عاجل.. موعد صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن.. تعرف على قيمة استحقاقك

ضوابط الايقاف
8:44 ص الأحد، 05 نوفمبر 2023

قانونيون: هذا ما ينبغي معرفته عن ضوابط إيقاف الخدمات ومنصة التنفيذ