عاجل.. موعد دراسة الأهلية في نظام الضمان المطور

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طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مجموعة من أبرز الاستفسارات الخاصة بنظام الضمان الاجتماعي المطور والإجابة عليها.
ونشرت الوزارة في "إنفوجراف" عبر حسابها في منصة "إكس"، تساؤلات حول نظام الضمان المطور، على النحو التالي:
لم يتم شمول الطلب في دورة دراسة الأهلية الحالية فهل سيتم انتظار دخول الطلب بالدورة القادمة أم يجب سحب الطلب؟
تتم دراسة الأهلية للمتقدمين قبل تاريخ 9 ميلادي من كل شهر، ويعلن عن نتيجة الأهلية بتاريخ 27 ميلادي، وفي حال تم إعادة تقديم الطلب بعد تاريخ 9 ميلادي، فسيتم دراسة الأهلية في الشهر التالي، وفي حال تقديم الطلب من تاريخ 1 إلى 8 ميلادي سيتم دراسة أهليته في ذات الشهر.
الطلب غير مؤهل لعدم إضافة جميع الساكنين في المنزل، ما الوثائق اللازم إرفاقها لإثبات صحة الاعتراض؟يتم تقديم اعتراض، وإرفاق المستندات المطلوبة مثل سجل الأسرة لإثبات عدد الأفراد المعالين أو صك الحضانة وغيرها.
الوثائق اللازم إرفاقها لإثبات صحة الاعتراض: سجل الأسرة لإثبات عدد الأفراد المعالين أو صك الحضانة
لماذا لم يتم ظهور نتيجة الأهلية للطلب، وتم قبول الاعتراض السابق؟ تتم دراسة الأهلية في تاريخ 9 ميلادي من كل شهر حتى صدور الأهلية بتاريخ 27 ميلادي، وفي حال تم قبول الاعتراض في فترة دراسة الأهلية، فلن ينعكس التغيير إلا في الشهر الثاني وفقًا لأحكام النظام.
الطلب غير مؤهل لعدم التجاوب مع الباحث الاجتماعي، أو لعدم تطابق البيانات بين الزيارة الميدانية والمنصة، فكيف سيتم تصحيح ذلك؟ تقديم اعتراض على نتيجة الأهلية، وإرفاق المستندات المطلوبة مثل سجل الأسرة لإثبات عدد الأفراد المعالين.
لم يتم شمول التابعين مع أهلية الطلب الحالي، كيف سيتم تصحيح ذلك؟ يتم تقديم اعتراض على نتيجة الأهلية، وإرفاق المستندات المطلوبة مثل سجل الأسرة، أو صك الحضانة وغيره.
هل يوجد صيغة ملف محددة عند تقديم اعتراض، وإرفاق الوثائق اللازمة؟صيغة PDF أو صورة.
أبرز الاستفسارات الخاصة بنظام #الضمان_الاجتماعي_المطور— العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) February 27, 2024
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