عاجل.. مواعيد صرف الرواتب ومبالغ الدعم والمعاشات لشهر فبراير

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يهتم كثير من المواطنين بالتساؤل حول موعد صرف الرواتب ومبالغ الدعم والمعاشات، وبخاصة مع الاقتراب مع نهاية الشهر,





مواعيد صرف الرواتب والدعم والمعاشات



ووفقًا لمواعيد صرف الرواتب المحددة سلفًا من جانب وزارة المالية، فإنه سيتم إيداع الرواتب للموظفين الحكوميين لهذا الشهر يوم الثلاثاء 27 من فبراير.سيتم صرف دعم سكني بتاريخ 25 فبراير: يومانسيتم إيداع رواتب التقاعد بتاريخ 25 فبراير: يومانسيتم إيداع راتب التأهيل الشامل بتاريخ 26 فبراير: ثلاثة أيامسيتم إيداع معاش الضمان الاجتماعي بتاريخ 29 فبراير: 6 أيامسيتم إيداع رواتب التأمينات –ساند بتاريخ 29 فبراير: 6 أيامسيتم إيداع دعم حافز بتاريخ 5 مارس المقبل: 11 يومًا-سيتم إيداع الدعم الزراعي (ريف) بتاريخ 7 مارس: 13 يومًا-سيتم إيداع حساب المواطن بتاريخ 10 مارس: 16 يومًا