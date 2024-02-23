عاجل.. مواعيد صرف الرواتب ومبالغ الدعم والمعاشات لشهر فبراير

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يهتم كثير من المواطنين بالتساؤل حول موعد صرف الرواتب ومبالغ الدعم والمعاشات، وبخاصة مع الاقتراب مع نهاية الشهر,
مواعيد صرف الرواتب والدعم والمعاشاتووفقًا لمواعيد صرف الرواتب المحددة سلفًا من جانب وزارة المالية، فإنه سيتم إيداع الرواتب للموظفين الحكوميين لهذا الشهر يوم الثلاثاء 27 من فبراير.
سيتم صرف دعم سكني بتاريخ 25 فبراير: يومان
سيتم إيداع رواتب التقاعد بتاريخ 25 فبراير: يومان
سيتم إيداع راتب التأهيل الشامل بتاريخ 26 فبراير: ثلاثة أيام
سيتم إيداع معاش الضمان الاجتماعي بتاريخ 29 فبراير: 6 أيام
سيتم إيداع رواتب التأمينات –ساند بتاريخ 29 فبراير: 6 أيام
سيتم إيداع دعم حافز بتاريخ 5 مارس المقبل: 11 يومًا
-سيتم إيداع الدعم الزراعي (ريف) بتاريخ 7 مارس: 13 يومًا
-سيتم إيداع حساب المواطن بتاريخ 10 مارس: 16 يومًا