عاجل.. مواعيد رحلات قطار الحرمين السريع من مطار الملك عبدالعزيز إلى مكة

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نشر مطار الملك عبدالعزيز، جدولاً بمواعيد رحلات قطار الحرمين السريع من مطار الملك عبد العزيز إلى مكة المكرمة.

وفيما يلي مواعيد رحلات قطار الحرمين من مطار الملك عبدالعزيز الدولي إلى مكة المكرمة: اضافة اعلان

وقت القيام وقت الوصول

8:05 صباحًا 8:59 صباحًا

10:35 صباحًا 11:29 صباحًا

12:15 مساءً 13:9 مساءً

15:35 مساءً 16:29 مساءً

17:35 مساءً 18:29 مساءً

18:35 مساءً 19:29 مساءً

20:15 مساءً 21:9 مساءً

22:35 مساءً 23:29 مساءً





طريقة حجز تذاكر قطار الحرمين السريع



خطوات تعديل الرحلات المحجوزة



خط سير قطار الحرمين

