عاجل.. مواعيد رحلات قطار الحرمين السريع من مطار الملك عبدالعزيز إلى مكة

نشر مطار الملك عبدالعزيز، جدولاً بمواعيد رحلات قطار الحرمين السريع من مطار الملك عبد العزيز إلى مكة المكرمة.
وفيما يلي مواعيد رحلات قطار الحرمين من مطار الملك عبدالعزيز الدولي إلى مكة المكرمة:
وقت القيام وقت الوصول
8:05 صباحًا 8:59 صباحًا
10:35 صباحًا 11:29 صباحًا
12:15 مساءً 13:9 مساءً
15:35 مساءً 16:29 مساءً
17:35 مساءً 18:29 مساءً
18:35 مساءً 19:29 مساءً
20:15 مساءً 21:9 مساءً
22:35 مساءً 23:29 مساءً
طريقة حجز تذاكر قطار الحرمين السريعيمكن حجز تذاكر قطار الحرمين السريع من خلال الموقع الخاص لقطار الحرمين أو التطبيق ودخول الموقع الرسمي للحرمين، ومن ثم دخول قسم حجز جديد من الصفحة الرئيسة، ومن خلال الخطوات التالية يمكنكم الحجز:
أولاً - الدخول إلى الموقع الرسمي لقطار الحرمين السريع (من هنا).
ومن ثم الدخول إلى قسم “حجز جديد” من الصفحة الرئيسة.
يجب تحديد نوع الرحلة سواء كانت ذهاب فقط او ذهاب وعودة.
تحديد مكان المغادرة.
تحديد مكان الوصول.
وتحديد تاريخ السفر.
تحديد عدد المسافرين.
تحديد الفئات العمرية.
الضغط على كلمة بحث.
كتابة رمز التحقق.
استعراض الرحلات المتاحة .
اختيار المكان المراد حجزه وتسجيل كافة التفاصيل.
اختيار الدرجة سواء كانت الاعمال او الاقتصادية.
الضغط على استمرار.
الإقرار بصحة المعلومات.
النقر على إرسال.
استعراض العربات والمقاعد المتاحة للحجز.
اختيار المقعد من بين المقاعد غير المحجوزة.
إدخال بيانات المسافر.
الموافقة على الشروط والأحكام.
تحديد التفضيلات المخصصة للمسافرين.
الدفع عبر أحد الوسائل المتاحة للدفع الإلكتروني.
تأكيد الحجز.
خطوات تعديل الرحلات المحجوزةفيما يلي خطوات عديل الرحلات المحجوزة باستخدام قطار الحرمين السريع:
-ادخل إلى تطبيق قطار الحرمين السريع من هنا: http://onelink.to/k5e2zw
-ابحث برقم الحجز.
-أدخل رقم الحجز.
-اضغط على رقم الهاتف بدون الرمز الدولي.
-اضغط على إعدادات الرحلة.
-اضغط تغيير.
-يمكنك تغيير محطة الوصول.
-يمكنك تغيير محطة المغادرة.
-وإضافة وإلغاء المسافرين
-ثم اضغط بحث – اختر رحلتك المناسبة.
خط سير قطار الحرمينويمر قطار الحرمين عبر خمس محطات وهي:
-مكة المكرمة حيث نقطة البداية والنهاية.
-مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.
-وسط جدة.
-المدينة المنورة حيث نقطة الوصول والمغادرة.
-مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.
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