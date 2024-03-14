عاجل.. مواطنة متزوجة من أجنبي ولديها أطفال هل تستحق الضمان الاجتماعي؟

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استثنت لائحة النظام الاجتماعي المطور، بعض الفئات من شرط الجنسية لاستحقاق المعاش.

جاء ذلك ردًا على استفسار لمواطنة تقول إنها متزوجة من أجنبي ولديها أطفال، وتسأل: هل تستحق الضمان الاجتماعي؟





الفئات المستثناة من شرط الجنسية لاستحقاق الضمان الاجتماعي





حياك الله ،

مبارك عليكم الشهر



نصت اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي على الفئات المستثناة من شرط الجنسية السعودية وهم المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي أو أرملته أو مطلقته ولها أبناء سعوديون, وأبناء الأرملة (cont) و عليكم السلامحياك الله ،مبارك عليكم الشهرنصت اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي على الفئات المستثناة من شرط الجنسية السعودية وهم المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي أو أرملته أو مطلقته ولها أبناء سعوديون, وأبناء الأرملة (cont) https://t.co/din0XEBJ8E March 13, 2024

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي



خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي



وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر حسابها في منصة "إكس": "نصت اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي على الفئات المستثناة من شرط الجنسية السعودية وهم المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي أو أرملته أو مطلقته ولها أبناء سعوديون, وأبناء الأرملة أو المطلقة السعودية من زوج غير سعودي, والأشخاص ذوي الإعاقة, والأيتام, والأرامل ذوات الأيتام الذين لديهم بطاقات تنقل, ولا يشمل ذلك السعودية المتزوجة من أجنبي".- يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.- استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.- الإقامة الدائمة في المملكة.- استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.- الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.- أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1320 ريالاً للأسر و660 ريالاً للفرد الواحد.- استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.- عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.يمكن التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من خلال الخطوات التالية:- الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.- إنشاء حساب جديد.- الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية والضغط على خدمة معاش الضمان الاجتماعي المطور.- تسجيل وإدخال كافة البيانات المطلوبة.- التأكيد على البيانات المدخلة.- إرسال رسالة بقبول الطلب أو الرفض مع توضيح السبب.