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عاجل.. مواطنة تزوجت بأجنبي.. كيف يتم إضافته في حساب المواطن؟

حساب مواطن
حساب المواطن
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أجاب حساب خدمة عن استفسار حول كيفية إضافة الزوج الأجنبي مع الزوجة في حساب المواطن، لأجل استحقاق الدعم. 

إضافة الزوج الأجنبي في حساب المواطن:اضافة اعلان


وكانت إحدى المواطنات قد وجهت سؤالا تقول فيه : "هل يحب إرفاق خطاب موافقة وزارة الداخلية في حالة زوج المواطنة أجنبي أم يكتفي بإرفاق عقد الزواج الموثق؟ لأن الخطاب في المحكمة ولا توجد نسخة منه".

وجاء الرد : "أهلا بك ، بإمكان المتزوجة من غير سعودي التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي وإضافة الزوج كتابع ولابد من إرفاق خطاب الموافقة الأساسية من وزارة الداخلية أو عقد النكاح وفي حال وجود أبناء لابد من إرفاق شهادة الميلاد أو الإقامة.. نسعد بخدمتك ".

إضافة الزوجة في حساب المواطن:


كما أجاب حساب خدمة المستفيدين عن استفسارات وجهت له من مواطن بشأن كيفية إضافة الزوجة وما يتعلق بملكيتها للسجل التجاري.

وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يقول فيه  : " السلام عليكم.. هل إجباري أحط الزوجة معي أولا؟".

وجاء الرد : " وعليكم السلام ، في حال كانت الحالة الاجتماعية "متزوج" لابد من إضافة الزوجة كتابع من خلال حسابك ( بيانات التابعين) وإضافة الزوجة كتابع والضغط على أيقونة حفظ من خلال الرابط التالي : https://eservices.ca.gov.sa/#/login
 ".

كما وجه أيضا استفسارا يقول فيه :" إذا كان عندها سجل تجاري لازم أسجلها مع السجل التجاري ".

وأجاب حساب خدمة المستفيدين حول هذا الاستفسار بالقول : " في حال وجود سجل تجاري للتابع لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل (نشاط تجاري) ومصدر الدخل (عوائد من السجلات التجارية والاعمال الحرة) وإضافة الدخل ثم الضغط على حفظ، وفي حال انطبقت على رب الأسرة شروط الأهلية وكان مستحق سيشمله الدعم".

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