عاجل.. من 3 إلى 18 ريالًا للكيلو.. ارتفاع صاروخي لأسعار البصل

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ارتفعت أسعار البصل ارتفاعًا قياسيًا، إذ تجاوزت أكثر من 300%، بعدما تخطى سعر الكيس زنة 1,5 كيلو جرام 18 ريالاً، وسعر الكيس زنة 20 كيلو أكثر من 115 ريالاً.





ارتفاع أسعار البصل بأكثر من 300%



تشجيع المزارعين على زراعة البصل وزيادة الكفاءة الإنتاجية



سعر كيلو البصل 18 ريالاً بدلاً من 3 ريالات



زيادة كبيرة في أسعار البصل الباكستاني



وقف الهند ومصر تصدير البصل سبب ارتفاع الأسعار



الإنتاج المحلي لا ينقطع من الأسواق ولكنه غير كاف



وقال متعاملون إن أسباب الارتفاع الصاروخي لأسعار البصل هي زيادة الأسعار على مستوى العالم، وحظر تصدير البصل في عدد من الدول المنتجة له كمصر والهند، نظراً لوجود أزمة لديهما، وفقًا لـ "عكاظ".وطالبوا بضرورة مواجهة مثل تلك الارتفاعات في الأسعار بدعم المزارعين محليًا، وتقديم الإعانات أو التسهيلات اللازمة لخفض تكلفة الإنتاج.وأشاروا إلى ضرورة تشجيع المزارعين على زراعة البصل، وزيادة الكفاءة الإنتاجية؛ لتسهيل وصول المنتجات إلى السوق بأقل تكلفة ممكنة.وأكدوا على توفر البصل في أسواق جدة غير أن أسعاره تواصل الصعود، في الوقت الذي استغلت فيه عدد من المتاجر الكبرى تلك الأزمة لجلب الزبائن إليها بتخفيض أسعار البصل وتحديد الكمية لكل زبون.وقال متعامل، كنت أشتري الكيلو بأقل من 3 ريالات، ووصل سعره الآن إلى أكثر من 18 ريالاً، كما وجدت الأسعار في حلقة الخضار أقل من المحلات التجارية الأخرى، حيث اشتريت كيسًا زنة 1,5 كيلو جرام بـ 8 ريالات، ووجدته في محل تجاري آخر مجاور لمنزلي بـ 17 ريالاً.وأضاف عبدالله اليماني "متعامل": ألجأ إلى السوق المركزي هرباً من ارتفاع أسعار البصل لدى الموزعين في المحلات التجارية، وكنا نشتري ذات الكمية بما لا يتجاوز 3 ريالات للكيس، ووصلت إلى أكثر من 17 ريالاً للكيلو والنصف جرام.وأكد أحد كبار تجار الخضار على أن أسبابًا دولية وراء الارتفاعات القياسية، إذ قال كبير تجار الفواكه والخضار في المنطقة الشرقية حسين الشيخ: إن الارتفاع الكبير سببه إيقاف الهند ومصر التصدير إضافة إلى دول أخرى.وأشار إلى أن البصل موجود إلا أن ذلك لا يلبي قاعدة العرض والطلب بشكل أساسي ومتوازن؛ لذلك تصعد الأسعار للحد الذي نراه الآن، وفقًا لـ"الرياض".وتابع يعد وقف الهند للتصدير السبب الرئيس في الارتفاع؛ لأنها تصدر بكميات كبيرة جداً.وأضاف، تواصلت اليوم مع تجار البصل في الهند وأكدوا أن الهند ستسمح بالتصدير في تاريخ بداية إبريل القادم، ونتوقع أن تبدأ الأسعار في الانخفاض في هذا التوقيت.وشدد على أن المملكة تنتج البصل وهو لا ينقطع عن السوق بيد أن كميته لا تكفي كل أسواق المملكة، وفي حال غاب البصل المستورد من عدة مصادر يتحقق هذا الارتفاع وبالذات من مصر والهند.وأضاف، حالياً لم يؤثر الارتفاع على وجبات المطاعم والأطعمة ذات العلاقة، إلا أن ذلك قد يتغير إن استمر الارتفاع، ونحن نبذل جهودنا بالتواصل مع تجار في مصر وفي الهند لجلب المزيد من البصل للسوق.