عاجل.. من اليوم ولمدة أسبوع.. الصحة تعلن عن فتح التقديم والتسجيل لبرنامج " فني التجبير "

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أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن فتح باب التقديم في برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف في القطاع الصحي، للرجال والنساء حملة البكالوريوس على النحو التالي:



مسمى البرنامج:



التخصصات المطلوبة:



الشروط:

المرفقات المطلوبة:



وصف البرنامج:



طريقة التقديم:

