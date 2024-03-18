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عاجل.. من اليوم ولمدة أسبوع.. الصحة تعلن عن فتح التقديم والتسجيل لبرنامج " فني التجبير "

الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
هيئة التخصصات الصحية
أ أ
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أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن فتح باب التقديم في برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف في القطاع الصحي، للرجال والنساء حملة البكالوريوس على النحو التالي:اضافة اعلان

مسمى البرنامج:


- (فني التجبير)

التخصصات المطلوبة:

- أحياء
- أحياء دقيقة
- تقنية حيوية
- فيزياء
- كيمياء
- كيمياء حيوية
- فيزياء طبية
- علم حيوان
- علم نبات
- علوم طبية حيوية

الشروط:



- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- ليس على رأس العمل.
- حاصل على شهادة البكالوريوس فالتخصصات المطلوبة.
- معادلة شهادة البكالوريوس في حال كانت شهادة المتقدم الصادرة من خارج المملكة العربية السعودية.

المرفقات المطلوبة:

- شهادة البكالوريوس
- السجل الأكاديمي في حال كانت الشهادة لاتحتوي على معلومات المعدل التراكمي.
- بالأضافة إلى أي شروط تضعها جهة التوظيف.

وصف البرنامج:

- يكمن دور فني التجبير في إجراء عملية تشكيل وتركيب وفك الجبائر وأجهزة تقويم العظام وتدعيمها للمرضى من كافة الفئات العمرية حسب توجيهات الطبيب أو طاقم الإشراف، كما يقوم بمهام تحضير القوالب وصب الخلطات اللازمة للجبائر باستخدام مجموعة متنوعة من المواد، يعمل أيضاً على ضمان طلب وتخزين الأدوات والمعدات اللازمة.

طريقة التقديم:


بدأ التقديم من اليوم الإثنين 1445/9/8هـ من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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