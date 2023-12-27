عاجل.. منصة مدرستي.. طريقة دخول الطلاب الدروس في حال تعليق الدراسة الحضورية

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قررت الإدارات التعليمية في عدة مناطق تعليق الدراسة الحضورية، اليوم الأربعاء، في عدد من المدارس التابعة لإدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة، وتحويلها عن بعد عبر منصة "مدرستي" بسبب الأحوال الجوية.

ومن هنا تبرز أهمية منصة مدرستي، خاصة في مثل هذه الحالات التي يصعب معها الحضور لأسباب متعلقة بظروف الطقس، أو لأي عامل آخر. اضافة اعلان

ويستفيد من خدمات المنصة أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة في أكثر من 250 ألف فصل افتراضي يومي.

بالإضافة إلى 525 ألف معلم ومعلمة وأولياء الأمور وقادة المدارس والمشرفين التربويين، الذين بإمكانهم التفاعل في نظام تعليمي متعددة المسارات والمهام.





الدخول إلى منصة مدرستي



دخول مدرستي عبر توكلنا

