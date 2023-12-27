الأربعاء، 14 جمادى الثانية 1445 ، 27 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. منصة مدرستي.. طريقة دخول الطلاب الدروس في حال تعليق الدراسة الحضورية

مدرستي
منصة مدرستي
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

قررت الإدارات التعليمية في عدة مناطق تعليق الدراسة الحضورية، اليوم الأربعاء، في عدد من المدارس التابعة لإدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة، وتحويلها عن بعد عبر منصة "مدرستي" بسبب الأحوال الجوية.

ومن هنا تبرز أهمية منصة مدرستي، خاصة في مثل هذه الحالات التي يصعب معها الحضور لأسباب متعلقة بظروف الطقس، أو لأي عامل آخر.اضافة اعلان
ويستفيد من خدمات المنصة أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة في أكثر من 250 ألف فصل افتراضي يومي.
بالإضافة إلى 525 ألف معلم ومعلمة وأولياء الأمور وقادة المدارس والمشرفين التربويين، الذين بإمكانهم التفاعل في نظام تعليمي متعددة المسارات والمهام.

الدخول إلى منصة مدرستي


يتم الدخول إلى منصة مدرستي عبر الآتي:
-الربط بين حساب مايكروسوفت وحساب توكلنا والذي قامت بإنشائه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
-الدخول إلى منصة مدرستي (من هنا)
-إدخال البريد الخاص والذي أرسل إليه، ومن ثم إدخال كلمة المرور.
-الدخول إلى الفصول الافتراضية.
-الدخول إلى رابط الدرس المسجل ومشاهدة الفيديو الخاص بالحصة.
-يمكن حضور حصة افتراضية غير مسجلة بالضغط على حضور حصة غير مسجلة.
-بعد فتح التطبيق وتسجيل الدخول يتم نقل الطالب إلى الحصة الافتراضية والضغط على كلمة الانضمام، والانتظار حتى يتم قبول الطلب من قبل المعلم.
ويتميز النظام الذي طَرَحَتهُ شركة مايكروسوفت وهو “مايكروسوفت تيمز” بسرعته وقدرته على احتمال العديد من المستخدمين في نفس الوقت.


دخول مدرستي عبر توكلنا

للدخول على منصة مدرستي التعليمية الإلكترونية من خلال تطبيق توكلنا، قم باتباع الخطوات الآتية:
– قم بزيارة موقع تطبيق توكلنا.
– اضغط على تسجيل الدخول الموجود أعلى صفحة التبويب.
-قم بإدخال رقم الهوية أو رقم جوال المستخدم.
– قم بتدوين كلمة المرور ثم العلامة على مربع أنا لست روبرت.
-قم بالضغط على رابط بيانات منصة مدرستي.
-اكتب اسم المستخدم والبريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم.
-انقر على كلمة المرور التي يتم إرسالها عبر رسالة نصية، وكتابة كلمة المرور مرة أخرى في المكان المخصص لذلك.
-قم بتسجيل الدخول من المايكروسوفت، وإدخال البريد الإلكتروني، والضغط على “التالي”.
-اكتب كلمة المرور والضغط على التسجيل.
-أدخل كلمة مرور جديدة.
-اختيار طريقة التواصل من خلال رقم الجوال أو البريد الإلكتروني.
-يمكنك الاختيار بين تسجيل الخروج أو الدخول، وبذلك تكون تمت عملية التسجيل بنجاح.



اقرأ أيضا

وزارة التعليم تعلن عن 44 وظيفة عبر برنامج التدريب على رأس العمل

عاجل.. منصة مدرستي .. خطوات الدخول على اختبار المعلم 1445

شركة طيران الرياض تعلن عن 46 وظيفة شاغرة

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف شاغرة

هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تعلن عن وظائف شاغرة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

مدرستي 11:32 ص الأحد، 17 ديسمبر 2023

عاجل.. منصة مدرستي.. خطوات الدخول على الاختبارات بأسهل طريقة

مدرستي 9:07 ص الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

عاجل.. طريقة إثبات الحضور على منصة مدرستي وخطوات رفع الملفات بسهولة 1445

مدرستي 8:02 ص الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

عاجل.. بعد تعليق الدراسة الحضورية.. كيف تقوم بتحميل منصة مدرستي على الجوال؟

مدرستي 10:37 م الجمعة، 08 ديسمبر 2023

عاجل.. خطوات تفعيل منصة مدرستي عبر توكلنا 1445

اقرأ أيضا

تفويض السيارة - الجوازات
6:02 م الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

هل تفويض السيارة يمنع إصدار تأشيرة الخروج النهائي؟.. توضيح مهم من "الجوازات"

اختبار الرخصة المهنية
4:03 م الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

عاجل.. "تقويم التعليم": فرصتان لخوض اختبار الرخصة المهنية التعليمية في العام الجديد

حساب المواطن - ريال
4:03 م الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

هل تؤثر كفالة رب الأسرة لأكثر من عامل على استحقاق حساب المواطن؟

أمانة جدة
3:52 م الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

أمانة جدة تعلن أسماء المرشحين لوظائفها الهندسية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

مدرستي
10:08 ص الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

عاجل.. منصة مدرستي.. طريقة دخول الطلاب الدروس في حال تعليق الدراسة الحضورية

سكني3
10:07 ص الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

تحذير من سكني حول شراء الخيارات السكنية أو تأجيرها أو التنازل عنها

أهم 10
9:50 ص الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. أمطار رعدية وسيول على هذه المناطق وأسباب ارتفاع الإيجارات بالمملكة

الراتب - ريال 0 عملة
9:13 ص الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

عاجل.. اليوم صرف رواتب الموظفين لشهر ديسمبر (رابط الاستعلام عن الراتب)

أمطار المدينة المنورة
8:39 ص الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

بسبب الأمطار.. تعليق الدراسة الحضورية في هذه المدارس اليوم

تنزيل
8:21 ص الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

عاجل.. "المراجعين والمحاسبين" تُحيل عددًا من الأشخاص للنيابة