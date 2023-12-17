عاجل.. منصة مدرستي.. خطوات الدخول على الاختبارات بأسهل طريقة

يتزايد الاعتماد على منصة مدرستي، كمنصة تعليمية أطلقتها وزارة التعليم إبان جائحة كورونا للتعليم عن بعد، واستمرت بعد ذلك تؤدي دورها المنوط بها عند تعذر الانتظام حضوريًا في المدارس لأسباب متعلقة بظروف الطقس، أو لأي عامل آخر.
ويستفيد من خدمات المنصة أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة في أكثر من 250 ألف فصل افتراضي يومي.
بالإضافة إلى 525 ألف معلم ومعلمة وأولياء الأمور وقادة المدارس والمشرفين التربويين، الذين بإمكانهم التفاعل في نظام تعليمي متعددة المسارات والمهام.
تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي لأداء الاختبارات فيما يلي خطوات الدخول إلى منصة مدرستي لأداء الاختبارات المركزية:
- الدخول إلى منصة مدرستي مباشرة من هنا.
- النقر على خيار الدخول بحساب مايكروسوفت للكادر التعليمي والطلاب.
- تسجيل اسم المستخدم.
- الضغط على مربع "التالي".
- تسجيل كلمة المرور.
- الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.
- اختيار أيقونة الاختبارات من القائمة الرئيسة.
- النقر على خدمة اختبارات مركزية.
- سوف تتولى منصة مدرستي الانتقال بالطالب إلى نظام الاختبارات.
- الضغط على خيار الدخول بحساب مايكروسوفت.
- تسجيل البريد الإلكتروني للطالب على مايكروسوفت.
- الضغط على مربع "التالي".
- تسجيل كلمة المرور.
- الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.
- سوف يتم التوجه إلى لوحة معلومات الطالب.
- استعراض الاختبارات المتاحة.
- تحديد الاختبار المطلوب.
- الضغط على خيار إجراء الاختبار.
- الاطلاع جيدًا على إرشادات بداية الاختبار.
- النقر على مربع الموافقة على التعليمات.
- الضغط على "ابدأ الاختبار".
- على الطالب القيام بالبدء في حل الأسئلة.
كيفية حل الاختبار في منصة مدرستييمكن للطالب القيام بحل الاختبارات في منصة مدرستي عبر الدخول إلى بوابة الاختبارات المركزية، من خلال الخطوات التالية:
- تسجيل الدّخول في بوابة الاختبارات من هنا.
- الضغط على خدمة "الاختبارات النّشطة".
- النقر على أيقونة إجراء الاختبار في موعده.
- الاطلاع على جميع الإرشادات يليها الضغط على خدمة "بدء الاختبار".
- بعد الانتهاء من الإجابة على السّؤال يتم النقر على الحفظ والتّالي.
- عقب الانتهاء من حل كافة الأسئلة يتم إنهاء الاختبار.
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