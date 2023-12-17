عاجل.. منصة مدرستي.. خطوات الدخول على الاختبارات بأسهل طريقة

أ أ

يتزايد الاعتماد على منصة مدرستي، كمنصة تعليمية أطلقتها وزارة التعليم إبان جائحة كورونا للتعليم عن بعد، واستمرت بعد ذلك تؤدي دورها المنوط بها عند تعذر الانتظام حضوريًا في المدارس لأسباب متعلقة بظروف الطقس، أو لأي عامل آخر. اضافة اعلان

ويستفيد من خدمات المنصة أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة في أكثر من 250 ألف فصل افتراضي يومي.

بالإضافة إلى 525 ألف معلم ومعلمة وأولياء الأمور وقادة المدارس والمشرفين التربويين، الذين بإمكانهم التفاعل في نظام تعليمي متعددة المسارات والمهام.





تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي لأداء الاختبارات



كيفية حل الاختبار في منصة مدرستي



اخترنا لك هذه الموضوعات المهمة

