عاجل.. منصة مدرستي.. خطوات إنشاء حساب جديد 1445

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يتعين عند استخدام منصة مدرستي التابعة لوزارة التعليم، إنشاء حساب جديد خاص بالمستخدم.

ويستفيد من خدمات المنصة أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة في أكثر من 250 ألف فصل افتراضي يومي. اضافة اعلان

بالإضافة إلى 525 ألف معلم ومعلمة وأولياء الأمور وقادة المدارس والمشرفين التربويين، الذين بإمكانهم التفاعل في نظام تعليمي متعددة المسارات والمهام.

وتزايد الاعتماد على المنصة التي أطلقتها وزارة التعليم إبان جائحة كورونا للتعليم عن بعد حتى بعد الانتهاء من الظروف التي استدعت إطلاقها، وذلك عند تعذر الانتظام حضوريًا في المدارس لأسباب متعلقة بظروف الطقس، أو لأي عامل آخر.





طريقة إنشاء حساب في منصة مدرستي



الدخول إلى منصة مدرستي



دخول مدرستي عبر توكلنا

