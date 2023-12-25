الإثنين، 12 جمادى الثانية 1445 ، 25 ديسمبر 2023

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عاجل.. منصة مدرستي.. خطوات إنشاء حساب جديد 1445

مدرستي
منصة مدرستي
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يتعين عند استخدام منصة مدرستي التابعة لوزارة التعليم، إنشاء حساب جديد خاص بالمستخدم. 
ويستفيد من خدمات المنصة أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة في أكثر من 250 ألف فصل افتراضي يومي.اضافة اعلان
بالإضافة إلى 525 ألف معلم ومعلمة وأولياء الأمور وقادة المدارس والمشرفين التربويين، الذين بإمكانهم التفاعل في نظام تعليمي متعددة المسارات والمهام.
وتزايد الاعتماد على المنصة التي أطلقتها وزارة التعليم إبان جائحة كورونا للتعليم عن بعد حتى بعد الانتهاء من الظروف التي استدعت إطلاقها، وذلك عند تعذر الانتظام حضوريًا في المدارس لأسباب متعلقة بظروف الطقس، أو لأي عامل آخر.

طريقة إنشاء حساب في منصة مدرستي

وفيما يلي خطوات تأسيس حساب جديد في منصة مدرستي:
-الدخول أولًا إلى الموقع الرسمي الخاص بمنصة مدرستي (من هنا).
-اختر العودة إلى المدارس واضغط عليها.
-اضغط على تسجيل دخول جديد.
-ملء البيانات المطلوبة بشكل صحيح مثل رقم الجوال ورقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة.
-الضغط على "أنا لست روبوت"، ثم الضغط على تحقق.
-الانتظار لبضع دقائق وعند الانتهاء من التحقيق من المعلومات، سيتم تأكيد الحساب الجديد.

الدخول إلى منصة مدرستي

يتم الدخول إلى منصة مدرستي عبر الآتي:
-الربط بين حساب مايكروسوفت وحساب توكلنا والذي قامت بإنشائه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
-الدخول إلى منصة مدرستي
-إدخال البريد الخاص والذي أرسل إليه، ومن ثم إدخال كلمة المرور.
-الدخول إلى الفصول الافتراضية.
-الدخول إلى رابط الدرس المسجل ومشاهدة الفيديو الخاص بالحصة.
-يمكن حضور حصة افتراضية غير مسجلة بالضغط على حضور حصة غير مسجلة.
-بعد فتح التطبيق وتسجيل الدخول يتم نقل الطالب إلى الحصة الافتراضية والضغط على كلمة الانضمام، والانتظار حتى يتم قبول الطلب من قبل المعلم.
ويتميز النظام الذي طَرَحَتهُ شركة مايكروسوفت وهو “مايكروسوفت تيمز” بسرعته وقدرته على احتمال العديد من المستخدمين في نفس الوقت.

دخول مدرستي عبر توكلنا

للدخول على منصة مدرستي التعليمية الإلكترونية من خلال تطبيق توكلنا، قم باتباع الخطوات الآتية:
– قم بزيارة موقع تطبيق توكلنا
– اضغط على تسجيل الدخول الموجود أعلى صفحة التبويب.
-قم بإدخال رقم الهوية أو رقم جوال المستخدم.
– قم بتدوين كلمة المرور ثم العلامة على مربع أنا لست روبرت.
-قم بالضغط على رابط بيانات منصة مدرستي.
-اكتب اسم المستخدم والبريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم.
-انقر على كلمة المرور التي يتم إرسالها عبر رسالة نصية، وكتابة كلمة المرور مرة أخرى في المكان المخصص لذلك.
-قم بتسجيل الدخول من المايكروسوفت، وإدخال البريد الإلكتروني، والضغط على “التالي”.
-اكتب كلمة المرور والضغط على التسجيل.
-أدخل كلمة مرور جديدة.
-اختيار طريقة التواصل من خلال رقم الجوال أو البريد اﻹلكتروني.
-يمكنك الاختيار بين تسجيل الخروج أو الدخول، وبذلك تكون تمت عملية التسجيل بنجاح.

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