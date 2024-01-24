عاجل.. مكافأة 8,500 ريال.. بدء التقديم في برنامج (بجدارة) للتدريب على رأس العمل

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أعلنت شركة لين
لخدمات الأعمال بمدينة الرياض بدء التقديم في برنامج (بجدارة) التدريب على رأس
العمل لعام 2024م.
وذلك لحملة البكالوريوس أو الماجستير في مختلف التخصصات، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
التخصصات
الأكاديمية المستهدفة في "جدارة":- تقنية المعلومات وعلوم الحاسب وهندسة البرمجيات وهندسة الحاسب.
- نظم المعلومات و نظم المعلومات الإدارية.
- علم البيانات والإحصاء والعلوم الاكتوارية.
- نظم المعلومات الصحية وعموم التخصصات الصحية.
- إدارة الأعمال بمختلف التخصصات.
- الهندسة.
- القانون والحوكمة.
مميزات برنامج
بجدارة:- مدة البرنامج سنة
- مكافأة مالية تدفع شهريا للمتدرب بحسب الدرجة العلمية
- 6,500 ريال للبكالوريوس
- 8,500 ريال للماجستير
- التأمين الصحي للمتدرب
- التسجيل في التأمينات الاجتماعية
برنامج بجدارة:- يقدم برنامج "بجدارة" تجربة تدريب متميزة وعلى رأس العمل
بمختلف التخصصات والإدارات لمدة سنة في مسار مهني محدد والعمل على مشاريع قائمة
وتحت الإنشاء بالإضافة إلى المزايا التعليمية المقدمة للملتحقين.
موعد التقديم:- التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1445/07/11هـ الموافق
2024/01/23م.
طريقة التقديم:- خلال الرابط التالي:
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