عاجل.. مكافأة 8,500 ريال.. بدء التقديم في برنامج (بجدارة) للتدريب على رأس العمل

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أعلنت شركة لين لخدمات الأعمال بمدينة الرياض بدء التقديم في برنامج (بجدارة) التدريب على رأس العمل لعام 2024م.

وذلك لحملة البكالوريوس أو الماجستير في مختلف التخصصات، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه. اضافة اعلان





التخصصات الأكاديمية المستهدفة في "جدارة":



مميزات برنامج بجدارة:



برنامج بجدارة:



موعد التقديم:



طريقة التقديم:

