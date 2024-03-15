عاجل.. مكافأة نهاية الحضانة.. الخطوات والشروط

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تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مكافأة نهاية الحضانة للأسر الحاضنة التي توفرها بحسب الشروط والضوابط المعتمدة لذلك.
خطوات التقديم على مكافأة نهاية الحضانة- تسجيل الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- اختيار المستخدم خدمة التقديم على مكافأة نهاية الحضانة ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ الخدمات الإلكترونية.
- تعبئة البيانات المطلوبة والموافقة على الإقرار والتعهد ثم تقديم الطلب.
شروط التقديم على مكافأة نهاية الحضانة- أن يكون المستفيد مسجلاً في نظام الوزارة كحاضن أو حاضنة.
- أن تكون الأسرة الحاضنة (مقدمة الطلب) مسجلة كآخر أسرة حاضنة لليتيم في نظام الرعاية.
- ألا يكون لليتيم طلب مكافأة نهاية حضانة تحت الإجراء في نظام الوزارة.
- ألا يكون اليتيم قد حصّل مكافأة نهاية الحضانة مسبقًا.