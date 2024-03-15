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عاجل.. مكافأة نهاية الحضانة.. الخطوات والشروط

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
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تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مكافأة نهاية الحضانة للأسر الحاضنة التي توفرها بحسب الشروط والضوابط المعتمدة لذلك.اضافة اعلان

خطوات التقديم على مكافأة نهاية الحضانة

- تسجيل الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- اختيار المستخدم خدمة التقديم على مكافأة نهاية الحضانة ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ الخدمات الإلكترونية.
- تعبئة البيانات المطلوبة والموافقة على الإقرار والتعهد ثم تقديم الطلب.

شروط التقديم على مكافأة نهاية الحضانة

- أن يكون المستفيد مسجلاً في نظام الوزارة كحاضن أو حاضنة.
- أن تكون الأسرة الحاضنة (مقدمة الطلب) مسجلة كآخر أسرة حاضنة لليتيم في نظام الرعاية.
- ألا يكون لليتيم طلب مكافأة نهاية حضانة تحت الإجراء في نظام الوزارة.
- ألا يكون اليتيم قد حصّل مكافأة نهاية الحضانة مسبقًا.

كيف يمكن متابعة حالة الطلب؟

بعد تقديم الطلب، يمكن للمستخدم متابعة حالة الطلب من خلال صفحة "طلباتي". كما ستصل للمستخدم رسالة نصية للجوال المسجل في حال حدوث أي تغيير على حالة الطلب.

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