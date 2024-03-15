عاجل.. مكافأة نهاية الحضانة.. الخطوات والشروط

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تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مكافأة نهاية الحضانة للأسر الحاضنة التي توفرها بحسب الشروط والضوابط المعتمدة لذلك.





خطوات التقديم على مكافأة نهاية الحضانة



شروط التقديم على مكافأة نهاية الحضانة



كيف يمكن متابعة حالة الطلب؟



- تسجيل الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.- اختيار المستخدم خدمة التقديم على مكافأة نهاية الحضانة ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ الخدمات الإلكترونية.- تعبئة البيانات المطلوبة والموافقة على الإقرار والتعهد ثم تقديم الطلب.- أن يكون المستفيد مسجلاً في نظام الوزارة كحاضن أو حاضنة.- أن تكون الأسرة الحاضنة (مقدمة الطلب) مسجلة كآخر أسرة حاضنة لليتيم في نظام الرعاية.- ألا يكون لليتيم طلب مكافأة نهاية حضانة تحت الإجراء في نظام الوزارة.- ألا يكون اليتيم قد حصّل مكافأة نهاية الحضانة مسبقًا.بعد تقديم الطلب، يمكن للمستخدم متابعة حالة الطلب من خلال صفحة "طلباتي". كما ستصل للمستخدم رسالة نصية للجوال المسجل في حال حدوث أي تغيير على حالة الطلب.