عاجل.. مكافأة من دورة تدريبية هل تُحتسب ضمن مصادر الدخل في حساب المواطن؟

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قال حساب المواطن، إنه يجب الإفصاح عن كافة مصادر الدخل في البيانات الشخصية للمسجلين ببرنامج الدعم.





مصادر الدخل في حساب المواطن اضافة اعلان



وعليكم السلام ، في حال وجود دخل لابد من الإفصاح عنه، وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل في حساب المواطن ، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية https://t.co/XGVelVLg1z ، نسعد بخدمتك January 30, 2024

نتائج الأهلية للدورة 75



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

