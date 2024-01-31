الأربعاء، 19 رجب 1445 ، 31 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. مكافأة من دورة تدريبية هل تُحتسب ضمن مصادر الدخل في حساب المواطن؟

حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

قال حساب المواطن، إنه يجب الإفصاح عن كافة مصادر الدخل في البيانات الشخصية للمسجلين ببرنامج الدعم.

مصادر الدخل في حساب المواطناضافة اعلان

وفي رده على استفسار لأحد المتابعين حول الحصول على مكافأة من دورة تدريبية، أوضح البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "في حال وجود دخل لابد من الإفصاح عنه، وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل في حساب المواطن".
وتابع: "ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية (من هنا)".
ووفقًا للتعديلات التي أقرها حساب المواطن بالتزامن مع صرف الدفعة 71 على الحد المانع لاستحقاق الدعم، فإنه يجب ألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.


نتائج الأهلية للدورة 75

وأعلن حساب المواطن يوم الأحد الماضي عن نتائج الأهلية للدورة 75 (شهر فبراير 2024).
ويمكن التحقق من الأهلية عن طريق الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: (من هنا).
أما فيما يتعلق بمعرفة أسباب عدم الأهلية، فأشار البرنامج في إفادة سابقة إلى أن ذلك يتم عن طريق حسابك في البوابة الإلكترونية (دراسة الأهلية).
وتابع: "ويلزمك تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية".

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.


خطوات التسجيل في حساب المواطن

فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية: 
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور 
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات 
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية: 
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

اقرأ أيضا

عاجل.. ماذا يفعل الأب حال وجود أبنائه مع طليقته في حساب المواطن؟

جامعة أم القرى تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة

المؤسسة العامة لجسر الملك فهد تعلن عن وظائف شاغرة

في نسخته الرابعة.. البنك المركزي يعلن عن بدء التقديم في برنامج Secure

عاجل.. موعد إيداع الضمان الاجتماعي لشهر فبراير

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

حساب المواطن 10:04 ص الأحد، 07 يناير 2024

عاجل.. 3 أيام على إيداع دفعة يناير من حساب المواطن

حساب المواطن 8:18 م الجمعة، 05 يناير 2024

عاجل.. بشرى من حساب المواطن لأصحاب الأنشطة التجارية بخصوص الدعم

حساب المواطن 4:39 م الخميس، 04 يناير 2024

تنبيه مهم من حساب المواطن للمستحق الموقوف خدماته

حساب المواطن 10:07 ص الخميس، 04 يناير 2024

عاجل.. بالخطوات.. تعرف على قيمة استحقاقك من حساب المواطن

اقرأ أيضا

45غ645غ45غ6456غ
4:58 م الثلاثاء، 30 يناير 2024

طريقة إكمال الملف الشخصي في منصة جدارات بنسبة 100%

حساب المواطن
4:29 م الثلاثاء، 30 يناير 2024

حساب المواطن لشهر فبراير.. طريقة تقديم طلب عبر خدمة صوتك مسموع

مدرستي
4:29 م الثلاثاء، 30 يناير 2024

منصة مدرستي.. خطوات متابعة الحصص في حالة تعليق الدراسة 1445

الضمان الاجتماعي المطور
4:07 م الثلاثاء، 30 يناير 2024

الضمان الاجتماعي.. أسهل طريقة للتسجيل من أجل الحصول على الدعم 1445

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

حساب المواطن
7:30 ص الأربعاء، 31 يناير 2024

عاجل.. مكافأة من دورة تدريبية هل تُحتسب ضمن مصادر الدخل في حساب المواطن؟

ضباب
7:20 ص الأربعاء، 31 يناير 2024

توقعات "الأرصاد": أمطار وضباب على مكة والشرقية و5 مناطق

أمطار غزيرة وسيول
6:41 ص الأربعاء، 31 يناير 2024

عاجل.. طقس الصباح الباكر اليوم الأربعاء للمدرسين: أمطار وضباب.. خذوا حذركم

الجواز الجوازات أبشر
5:51 ص الأربعاء، 31 يناير 2024

عاجل.. جددتُ الجواز ودفعت الرسوم ولا أعرف شيئًا للآن.. بماذا ردت "الجوازات"؟

حساب المواطن
4:53 ص الأربعاء، 31 يناير 2024

عاجل.. تم رفضنا في حساب المواطن لوصول راتب زوجة الأب للحد المانع.. ما الحل؟

ميزة اكتشاف الحوادث في هواتف جالاكسي
3:48 ص الأربعاء، 31 يناير 2024

يتصل بالطوارئ.. سامسونج تطور ميزة اكتشاف الحوادث في هواتف جالاكسي