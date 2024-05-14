عاجل.. مكافأة شهرية..المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية: فتح باب التقديم في التدريب التعاوني

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أعلن المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية بالرياض (مركز حكومي) عن فتح باب التقديم في برنامج (التدريب التعاوني) النسخة الثانية للعام 2024م لطلاب وطلابات البكالوريوس المقبلين على التخرج في مختلف التخصصات على النحو التالي:





التخصصات المطلوبة:



المتطلبات:



المزايا:

ملاحظة:

نبذة عن المركز:



طريقة التقديم: