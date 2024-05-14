عاجل.. مكافأة شهرية..المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية: فتح باب التقديم في التدريب التعاوني

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أعلن المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية بالرياض (مركز حكومي) عن فتح باب التقديم في برنامج (التدريب التعاوني) النسخة الثانية للعام 2024م لطلاب وطلابات البكالوريوس المقبلين على التخرج في مختلف التخصصات على النحو التالي:
التخصصات المطلوبة:
- إدارة الأعمال
- العلاقات العامة
- إدارة الموارد البشرية
- نظم المعلومات الإدارية
- إدارة الموارد
- التسويق
- التصميم الجرافيكي
- علوم الحاسب
- تقنية المعلومات
- الأمن السيبراني
المتطلبات:
- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- معدل تراكمي لا يقل عن (2.5 من 4) أو (3.5 من 5).
- مدة البرنامج (6) أشهر.
- تدريب بدوام كامل (8 ساعات يومياً وخمس أيام بالأسبوع).
- إكمال جميع الكورسات التدريبية خلال البرنامج.
- اجتياز المقابلة الشخصية.
المزايا:
- مكافأة شهرية.
- تدريب وظيفي.
- شهادة إتمام البرنامج التدريبي.
ملاحظة:
يجب توضيح المعدل التراكمي لآخر فصل في السيرة الذاتية.
نبذة عن المركز:
مركز حكومي مستقل أنشئ بقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 4 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021م، القاضي بتحويل وكالة الأنظمة الوطنية بوزارة المالية إلى مركز مستقل باسم "المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية" سعياً لتحقيق العديد من الآثار الإيجابية على اقتصاد المملكة.
يُعنى المركز بتقديم حلول عديدة من خلال أنظمة موحدة ومتكاملة تهدف إلى رفع مستوى جودة الخدمات الإلكترونية في التعاملات المالية الحكومية، وتعزيز الابتكار واستخدام التقنيات الحديثة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمحتوى المحلي، وزيادة التنافسية وتقديم الفرص، وتحسين تجربة المستفيدين وقياس مؤشرات الأداء، بالإضافة إلى توحيد الإجراءات والتكامل بين المستفيدين.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط: اضغط هنا ويستمر حتى الخميس 1445/11/15هـ (الموافق: 2024/5/23م).