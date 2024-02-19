الإثنين، 09 شعبان 1445 ، 19 فبراير 2024

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عاجل.. مكافأة تصل لـ14 ألف ريال.. السوق المالية تحدد موعد بدء التقديم في برنامج تأهيل الخريجين

هيئة-السوق-المالية-السعودية
السوق المالية
أ أ
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أعلنت هيئة السوق المالية موعد التقديم في برنامج (هيئة السوق المالية لتأهيل الخريجين المتفوقين 2024م) الدفعة (الثالثة عشر).اضافة اعلان

تفاصيل برنامج تأهيل الخريجين

ويستهدف البرنامج رفع مستوى المعرفة والمهارات في الجوانب الفنية والنظامية في مجال الأوراق المالية لدى الخريجين، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

المزايا والتعويضات:

1- مكافأة شهرية بحسب الدرجة العلمية كما يلي:
- درجة البكالوريوس (12,000) ريال.
- درجة الماجستير/ الدبلوم العالي (14,500) ريال.
2- التسجيل في التأمينات الاجتماعية.
3- تأمين طبي للمتدرب وأفراد أسرته.
4- حضور دورات تدريب داخل الهيئة.
5- التعويض عن رسوم شهادات مهنية محددة.
6- التطوير الشخصي والمهني.
7- اكتساب خبرات مميزة في مجال السوق المالية.

التخصصات المطلوبة:

- المالية.
- الاستثمار.
- تمويل الشركات.
- المالية والبنوك.
- التمويل التجاري.
- إدارة الأصول.
- التقنية المالية.
- القانون.
- الأنظمة.
- القانون المالي.
- القانون التجاري.
- القانون الدولي.
- الدراسات القضائية.
- الحقوق.
- الالتزام والتشريعات.
- المحاسبة الجنائية.
- المحاسبة.
- المحاسبة المالية.
- المراجعة والتدقيق.
- النظم المحاسبية.
- التقنية المالية.
- الموارد البشرية.
- الإدارة العامة.
- إدارة الأعمال.
- إدارة المخاطر.
- العلاقات العامة.
- الإعلام.
- التسويق.
- الصحافة.
- هندسة النظم.
- هندسة صناعية.
- إدارة مشاريع.
- الاقتصاد.
- علم البيانات.
- الهندسة الإلكترونية.
- هندسة الحاسب.
- نظم المعلومات.
- نظم معلومات الإدارية.
- علوم الحاسب.
- تقنية المعلومات.
- هندسة الشبكات.
- أمن المعلومات.
- هندسة البرمجيات.
- الذكاء الاصطناعي.
- علم البيانات.
- وأخرى.

موعد التقديم:

- يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1445/08/22هـ الموافق 2024/03/03م.

طريقة التقديم:

- من خلال الرابط التالي:
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