عاجل.. مكافأة تصل لـ14 ألف ريال.. السوق المالية تحدد موعد بدء التقديم في برنامج تأهيل الخريجين

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أعلنت هيئة السوق المالية موعد التقديم في برنامج (هيئة السوق المالية لتأهيل الخريجين المتفوقين 2024م) الدفعة (الثالثة عشر).



تفاصيل برنامج تأهيل الخريجين



المزايا والتعويضات:



التخصصات المطلوبة:



موعد التقديم:



طريقة التقديم:



ويستهدف البرنامج رفع مستوى المعرفة والمهارات في الجوانب الفنية والنظامية في مجال الأوراق المالية لدى الخريجين، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.1- مكافأة شهرية بحسب الدرجة العلمية كما يلي:- درجة البكالوريوس (12,000) ريال.- درجة الماجستير/ الدبلوم العالي (14,500) ريال.2- التسجيل في التأمينات الاجتماعية.3- تأمين طبي للمتدرب وأفراد أسرته.4- حضور دورات تدريب داخل الهيئة.5- التعويض عن رسوم شهادات مهنية محددة.6- التطوير الشخصي والمهني.7- اكتساب خبرات مميزة في مجال السوق المالية.- المالية.- الاستثمار.- تمويل الشركات.- المالية والبنوك.- التمويل التجاري.- إدارة الأصول.- التقنية المالية.- القانون.- الأنظمة.- القانون المالي.- القانون التجاري.- القانون الدولي.- الدراسات القضائية.- الحقوق.- الالتزام والتشريعات.- المحاسبة الجنائية.- المحاسبة.- المحاسبة المالية.- المراجعة والتدقيق.- النظم المحاسبية.- التقنية المالية.- الموارد البشرية.- الإدارة العامة.- إدارة الأعمال.- إدارة المخاطر.- العلاقات العامة.- الإعلام.- التسويق.- الصحافة.- هندسة النظم.- هندسة صناعية.- إدارة مشاريع.- الاقتصاد.- علم البيانات.- الهندسة الإلكترونية.- هندسة الحاسب.- نظم المعلومات.- نظم معلومات الإدارية.- علوم الحاسب.- تقنية المعلومات.- هندسة الشبكات.- أمن المعلومات.- هندسة البرمجيات.- الذكاء الاصطناعي.- علم البيانات.- وأخرى.- يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1445/08/22هـ الموافق 2024/03/03م.- من خلال الرابط التالي: