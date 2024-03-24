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عاجل.. مع صدور نتائج الأهلية للدفعة 77.. توجيه من حساب المواطن بشأن نقص الدعم والمبلغ المستحق للأسرة

حساب المواطن - ريال
حساب المواطن
أ أ
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أجاب حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن على أبرز الأسئلة التي يتم إرسالها من قبل المستفيدين للبرنامج  خلال فترة العمل المحددة طوال الأسبوع.

أهم الأسئلة في حساب المواطن: 
1-متى يتم إيداع الدعم؟

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وأجاب البرنامج أنه يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

2- متى تصدر نتائج الأهلية؟


 يتم الإعلان عن الأهلية شهريا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج، ويمكن معرفة نتيجة الأهلية عن طريق الحساب من خلال "دراسة الأهلية".

3- كيف يتم إضافة العنوان الوطني؟


 يمكن جلب بيانات العنوان الوطني بعد النقر على زر "استرجاع العنوان الوطني" ويمكن تعبئة البيانات بشكل يدوي ثم الضغط على أيقونة حفظ.

4- ما هو المبلغ المستحق لأسرتي؟


يختلف الاستحقاق وفقا لتركيبة الأسرة وإجمالي دخلها ولمعرفة قيمة الاستحقاق يمكن استخدام حاسبة الدعم التقديرية خلال الموقع الإلكتروني.

5-كيف يمكن معرفة سبب نقص الدعم؟ 


يمكنك الاطلاع على سبب نقص الدفعة من خلال حسابك في البرنامج عن طريق"الدفعات المالية".

صدور الأهلية للدفعة 77 :

وقبل قليل صدرت نتائج الأهلية للدورة 77 (شهر أبريل 2024)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية التابعة للبرنامج.

خطوات التسجيل في حساب المواطن:

وفي وقت سابق ذكر حساب المواطن خطوات التسجيل في البرنامج:
-الدخول على موقع حساب المواطن .
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية: 
- رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.

تسجيل الدخول للموقع:

سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
- تغيير كلمة المرور 
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات 
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية: 
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارةى المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

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