عاجل.. مع صدور نتائج الأهلية للدفعة 77.. توجيه من حساب المواطن بشأن نقص الدعم والمبلغ المستحق للأسرة

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أجاب حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن على أبرز الأسئلة التي يتم إرسالها من قبل المستفيدين للبرنامج خلال فترة العمل المحددة طوال الأسبوع.
أهم الأسئلة في حساب المواطن:
1-متى يتم إيداع الدعم؟
وأجاب البرنامج أنه يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.
2- متى تصدر نتائج الأهلية؟
يتم الإعلان عن الأهلية شهريا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج، ويمكن معرفة نتيجة الأهلية عن طريق الحساب من خلال "دراسة الأهلية".
3- كيف يتم إضافة العنوان الوطني؟
يمكن جلب بيانات العنوان الوطني بعد النقر على زر "استرجاع العنوان الوطني" ويمكن تعبئة البيانات بشكل يدوي ثم الضغط على أيقونة حفظ.
4- ما هو المبلغ المستحق لأسرتي؟
يختلف الاستحقاق وفقا لتركيبة الأسرة وإجمالي دخلها ولمعرفة قيمة الاستحقاق يمكن استخدام حاسبة الدعم التقديرية خلال الموقع الإلكتروني.
5-كيف يمكن معرفة سبب نقص الدعم؟
يمكنك الاطلاع على سبب نقص الدفعة من خلال حسابك في البرنامج عن طريق"الدفعات المالية".
صدور الأهلية للدفعة 77 :وقبل قليل صدرت نتائج الأهلية للدورة 77 (شهر أبريل 2024)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية التابعة للبرنامج.
خطوات التسجيل في حساب المواطن:وفي وقت سابق ذكر حساب المواطن خطوات التسجيل في البرنامج:
-الدخول على موقع حساب المواطن .
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية:
- رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
- تغيير كلمة المرور
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارةى المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.