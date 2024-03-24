عاجل.. مع صدور نتائج الأهلية للدفعة 77.. توجيه من حساب المواطن بشأن نقص الدعم والمبلغ المستحق للأسرة

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أجاب حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن على أبرز الأسئلة التي يتم إرسالها من قبل المستفيدين للبرنامج خلال فترة العمل المحددة طوال الأسبوع.



أهم الأسئلة في حساب المواطن:

1-متى يتم إيداع الدعم؟

وأجاب البرنامج أنه يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.



2- متى تصدر نتائج الأهلية؟

3- كيف يتم إضافة العنوان الوطني؟

4- ما هو المبلغ المستحق لأسرتي؟

5-كيف يمكن معرفة سبب نقص الدعم؟

صدور الأهلية للدفعة 77 :



خطوات التسجيل في حساب المواطن:



تسجيل الدخول للموقع:



يتم الإعلان عن الأهلية شهريا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج، ويمكن معرفة نتيجة الأهلية عن طريق الحساب من خلال "دراسة الأهلية".يمكن جلب بيانات العنوان الوطني بعد النقر على زر "استرجاع العنوان الوطني" ويمكن تعبئة البيانات بشكل يدوي ثم الضغط على أيقونة حفظ.يختلف الاستحقاق وفقا لتركيبة الأسرة وإجمالي دخلها ولمعرفة قيمة الاستحقاق يمكن استخدام حاسبة الدعم التقديرية خلال الموقع الإلكتروني.يمكنك الاطلاع على سبب نقص الدفعة من خلال حسابك في البرنامج عن طريق"الدفعات المالية".وقبل قليل صدرت نتائج الأهلية للدورة 77 (شهر أبريل 2024)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية التابعة للبرنامج.وفي وقت سابق ذكر حساب المواطن خطوات التسجيل في البرنامج:-الدخول على موقع حساب المواطن .يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية:- رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.- تغيير كلمة المروريقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.-إدخال البياناتيقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارةى المرفقات.-رفع الوثائق المطلوبةستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".-التأكد ومراجعة البياناتبعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.