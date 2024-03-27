عاجل.. مع إيداع راتب مارس.. كيف تستعلم عن راتبك الشهري؟

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بالتزامن مع إيداع رواتب شهر مارس للموظفين الحكوميين، يتساءل البعض عن آلية التعرف على الاستحقاقات المالية عبر منصة "اعتماد".
منصة اعتماد للاستعلام عن الراتبوتعد منصة اعتماد للاستعلام عن الراتب إحدى المنصات التي أتاحتها وزارة المالية، لتوفير الخدمات المالية للقطاع الحكومي والخاص.
وتسعى المنصة إلى زيادة التنمية الاقتصادية بالمملكة ورفع قوة الإنفاق الخاصة بالجهات الحكومية.
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الاستعلام عن الراتب1-الدخول لمنصة اعتماد أفراد.
2-اختر خدمة "الاستعلام عن الراتب.
3-أدخل البيانات المطلوبة.
4-قم بتحديد الشهر المطلوب الاستعلام عنه عبر منصة اعتماد.
5-تأكد من البيانات التي أدخلتها.
6-قم بالضغط على "الاستعلام".
7-تظهر أمامك تفاصيل الراتب الخاص بك.
الاستعلام الذاتي عن الحقوق الماليةهذه الخدمة تُمكّن موظفي القطاع الحكومي من استعراض تفاصيل الدخل الخاصة بهم والمستلمة من الجهات الحكومية بشكل مسيرات حقوق مالية: مسيرات الرواتب ومسيرات الحقوق المالية الأخرى.
الخطوات1- الدخول لمنصة اعتماد أفراد.
2- اختيار خدمة "الحقوق المالية".
3- يقوم النظام بعرض آخر بيان دخل مستلم من الجهة (مسير رواتب).
4- يمكن للمستخدم استخدام البحث المتقدم في الخدمة لاسترجاع بيان الدخل حسب معايير مخصصة.