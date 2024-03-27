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عاجل.. مع إيداع راتب مارس.. كيف تستعلم عن راتبك الشهري؟

الراتب - ريال 0 عملة
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بالتزامن مع إيداع رواتب شهر مارس للموظفين الحكوميين، يتساءل البعض عن آلية التعرف على الاستحقاقات المالية عبر منصة "اعتماد".اضافة اعلان

منصة اعتماد للاستعلام عن الراتب

وتعد منصة اعتماد للاستعلام عن الراتب إحدى المنصات التي أتاحتها وزارة المالية، لتوفير الخدمات المالية للقطاع الحكومي والخاص.
وتسعى المنصة إلى زيادة التنمية الاقتصادية بالمملكة ورفع قوة الإنفاق الخاصة بالجهات الحكومية.

 كيف يمكن الحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور؟

بعد تسجيل الدخول عبر نفاذ وتأكيد بيانات التواصل يتم إشعاركم برسالة نصية تحتوي على اسم المستخدم وكلمة المرور.

الاستعلام عن الراتب

1-الدخول لمنصة اعتماد أفراد.
2-اختر خدمة "الاستعلام عن الراتب.
3-أدخل البيانات المطلوبة.
4-قم بتحديد الشهر المطلوب الاستعلام عنه عبر منصة اعتماد.
5-تأكد من البيانات التي أدخلتها.
6-قم بالضغط على "الاستعلام".
7-تظهر أمامك تفاصيل الراتب الخاص بك. 

الاستعلام الذاتي عن الحقوق المالية

هذه الخدمة تُمكّن موظفي القطاع الحكومي من استعراض تفاصيل الدخل الخاصة بهم والمستلمة من الجهات الحكومية بشكل مسيرات حقوق مالية: مسيرات الرواتب ومسيرات الحقوق المالية الأخرى.

الخطوات

1- الدخول لمنصة اعتماد أفراد.
2- اختيار خدمة "الحقوق المالية".
3- يقوم النظام بعرض آخر بيان دخل مستلم من الجهة (مسير رواتب).
4- يمكن للمستخدم استخدام البحث المتقدم في الخدمة لاسترجاع بيان الدخل حسب معايير مخصصة.

الشروط

أن يكون المستخدم موظفًا حكوميًا، وقد استلم مسير حقوق مالية من خلال نظام صرف.

موعد صرف راتب مارس

ومن المقرر إيداع رواتب الموظفين العاملين بالقطاع الحكومي في 27 من مارس الجاري. 

مواعيد صرف الرواتب لعام 2024 

يأتي ذلك وفقًا لجدول الرواتب التي حددت وزارة المالية مواعيد صرفها على أساس الشهور الميلادية، وفقًا للتاريخ المالي، بناءً على توجيه ملكي بتوحيد صرف الرواتب. 

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