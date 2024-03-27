عاجل.. مع إيداع راتب مارس.. كيف تستعلم عن راتبك الشهري؟

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بالتزامن مع إيداع رواتب شهر مارس للموظفين الحكوميين، يتساءل البعض عن آلية التعرف على الاستحقاقات المالية عبر منصة "اعتماد".





منصة اعتماد للاستعلام عن الراتب



كيف يمكن الحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور؟



الاستعلام عن الراتب



الاستعلام الذاتي عن الحقوق المالية



الخطوات



الشروط



موعد صرف راتب مارس



مواعيد صرف الرواتب لعام 2024

