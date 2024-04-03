عاجل.. مع إيداع الدفعة 77.. بشرى من حساب المواطن لـ "الموقوف خدماتهم"

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كشف برنامج "حساب المواطن"، أنه يمكن للمستفيد "الموقوف خدماته" الاستفادة من الدعم المالي المقدم من البرنامج.

وقال عبر حسابه في منصة "إكس": "في حال وجود إيقاف خدمات والحساب البنكي الخاص بك لدينا "نشط" وكنت مستحقًا للدعم، يمكنك التوجه للبنك للاستفادة من مبلغ دعم حساب المواطن، وفي حال واجهتك مشكلة يتم معالجتها من قبل البنك".



اهلا بك، في حال وجود إيقاف خدمات والحساب البنكي الخاص بك لدينا "نشط" وكنت مستحق للدعم، يمكنك التوجه للبنك للإستفادة من مبلغ دعم حساب المواطن، وفي حال واجهتك مشكلة يتم معالجتها من قبل البنك، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) April 3, 2024

تفاصيل الدفعة 77 من حساب المواطن



الدفعة 77 من حساب المواطن



أهلية حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



أعلن حساب المواطن، إيداع 3.4 مليار ريال في حسابات المؤهلين للدورة الـ 77، البالغ عددهم 10.7 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم لشهر إبريل.يـأتي ذلك مع إعلان البرنامج عن بدء إيداع الدعم المخصص لشهر إبريل "شاملاً الدعم الإضافي" للمستفيدين المكتملة طلباتهم في برنامج حساب المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء.- 3.4 مليار ريال مبالغ دعم المستفيدين.- 10.7 مليون مستفيد وتابع.- 74 % من المستفيدين تحصلوا على الدعم.وفي وقت مبكر اليوم الأربعاء، بدأ إيداع الدعم المخصص لشهر إبريل "شاملاً الدعم الإضافي" للمستفيدين المكتملة طلباتهم في برنامج حساب المواطن⁩ وسيستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء بإذن الله، ويمكنك معرفة مبلغ استحقاقك عبر تطبيق البرنامج.وتُصرف دفعات "حساب المواطن" في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم، لكن بسبب تزامن موعد الإيداع الشهري مع عيد الفطر المبارك تم التبكير بالصرف اليوم الأربعاء 3 من إبريل 2024.ويتم الإعلان عن نتائج الأهلية شهريًا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج، ويمكن التحقق من أهليتك عن طريق حسابك (دراسة الأهلية).أما فيما يتعلق بمعرفة أسباب عدم الأهلية، فيتم ذلك عن طريق حسابك في البوابة الإلكترونية (دراسة الأهلية).ويلزم تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.1 – الأسر السعودية.2 – المواطن غير المتزوج.3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.8 – زوجة المواطن السعودي.