عاجل.. مع إقرار التعديلات الجديدة.. تعرف على الحد المانع من استحقاق حساب المواطن؟

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كشف حساب المواطن عن الحد المانع من استحقاق الدعم، وذلك على ضوء التعديلات التي صدرت بالتزامن مع صرف الدفعة 71- لشهر أكتوبر. اضافة اعلان

يأتي ذلك عقب الإعلان عن نتائج الأهلية للدورة 72 (شهر نوفمبر 2023) أمس، والتي يمكن التحقق منها عبر الدخول على البوابة الإلكترونية من خلال الرابط التالي:

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" في رده على استفسار بهذا الخصوص: "يختلف الحد المانع ما بين الأسر بناءً على إجمالي دخل الأسرة وتركيبتها بما لا يتجاوز 20,000 ريال".

وأضاف: "ولمعرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع من الحصول على الدعم بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية (من هنا) ".



حياك الله،يختلف الحد المانع مابين الأسر بناءً على إجمالي دخل الأسرة وتركيبتها بما لا يتجاوز 20,000 ريال، ولمعرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع من الحصول على الدعم بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية ⁦ https://t.co/IhkLFAlJXW ⁩ ، نسعد بخدمتك November 2, 2023



تحديث على الحاسبة التقديرية

وكشف حساب المواطن في إفادة سابقة عن إجراء تحديث على الحاسبة التقديرية التي يتم استخدامها من قبل المستفيدين لمعرفة حجم استحقاقهم من برنامج الدعم.

وقال البرنامج: "تم تحديث الحاسبة التقديرية بناءً على المحددات الجديدة لآلية الاستحقاق في البرنامج. وبإمكانك معرفة قيمة استحقاقك من خلال استخدام الحاسبة التقديرية عبر الرابط (من هنا)".



خطوات معرفة قيمة الاستحقاق عبر حاسبة الدعم

وحدد حساب المواطن، للمستفيدين خطوات معرفة قيمة الاستحقاق التقريبي من خلال استخدام حاسبة الدعم، على النحو التالي:

- ادخل إلى الموقع الرسمي لـحساب المواطن (من هنا).

- اضغط على الحاسبة التقديرية.

- اضغط على أيقونة "الحسب".

- حدد حالتك في الخيارات.

- طريقة معرفة مقدار الدعم لكل مواطن.





تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم



وأعلن حساب المواطن بالتزامن مع صرف الدفعة 71 عن تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم بما يتسق مع مستهدفاته الاستراتيجية في رفع كفاءة الدعم، وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا.وتتضمن التعديلات الجديدة:تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص ( رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا).إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.وتهدف التعديلات إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه؛ بما يضمن تحقيق أهدافه المرجوة في حماية الأسر السعودية، وتخفيف الأعباء عنهم، وتحسين معيشتهم، في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة حول العالم.