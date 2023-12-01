الجمعة، 17 جمادى الأولى 1445 ، 01 ديسمبر 2023

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عاجل.. معرفة قيمة مبلغ الاستحقاق الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي 1445

الضمان الاجتماعي
الضمان الاجتماعي
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أوضحت وزارة الموارد البشرية، أنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق في منصة الدعم والحماية الاجتماعية لمستفيدي الضمان الاجتماعي، استحقاق الضمان الاجتماعي.
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الاستعلام عن استحقاق معاش الضمان الاجتماعي

وحددت وزارة الموارد البشرية كيفية الاستعلام عن استحقاق معاش الضمان الاجتماعي عبر حاسبة الدعم التقديرية، حيث يقدم المعاش للمستفيدين وفقًا لشروط الاستحقاق التي حددتها الموارد البشرية.
وذلك من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية من هنا، من خلال الخطوات الآتية:

خطوات استخدام الحاسبة التقديرية

1ـ الدخول إلى حاسبة الدعم التقديرية من هنا.
2ـ اختيار برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي.
3ـ إدخال مجموع الدخل الشهري لرب الأسرة.
4ـ إدخال مجموع الدخل التقاعدي لرب الأسرة.
5ـ الدخول إلى حاسبة الدعم التقديرية من هنا.
6ـ اختيار برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي.
7 ـإدخال مجموع الدخل الشهري لرب الأسرة.
8ـ إدخال مجموع الدخل التقاعدي لرب الأسرة.
وقالت وزارة الموارد البشرية أن النتائج تكون تقريبية حيث تتأثر بالبيانات الداخلية.

كم يبلغ معاش الضمان الاجتماعي؟

وحددت وزارة الموارد البشرية شروط استحقاق الضمان الاجتماعي، وهي:
- أن يكون سعوديًا مقيمًا إقامة دائمة في المملكة ويستثنى من شرط الجنسية الفئات التي حددها النظام.
- أن يقل الدخل المكتسب للمستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش.
- أن تنطبق عليه معايير امتلاك واستخدام الثروة التي تحددها اللائحة.
- أن يلتزم باستيفاء متطلبات الوزارة المتعلقة بالصحة، والتعليم، وخطط التوظيف والتأهيل.
وقالت إنه يحدد الدخل الشهري للمستحق شهريًا، بناء على الدخل الذي يحصل عليه المستقل أو الأسرة، باستثناء مبالغ دعم إعانات الأشخاص ذوي الإعاقة والبرامج المساندة.

قيمة معاش الضمان 50% من الداخل

وتحتسب قيمة معاش الضمان الاجتماعي بقيمة 50 % من الدخل المكتسب (راتب شهري او عائد من تجارة) + إجمالي الدخل غير المكتسب (الإعانات الحكومية باستثناء دعم ذوي الإعاقة والبرامج المساندة).

الاستعلام عن معاش الضمان الاجتماعي

وأكدت الموارد البشرية أنه قد تتغير قيمة الدعم بناءً على العوامل التالية:
1ـ عدد المعالين.
2ـ إجمالي الدخل المحتسب.
3ـ الأصول المملوكة.
4ـ النفقات.

التبليغ بإشعار قبول الطلب

وبعد التسجيل في الضمان الاجتماعي يبلغ مقدم الطلب بإشعار قبول الطلب أو رفضه مع التسبيب خلال (20) يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
وتشمل هذه المدة زيارة المسكن، وسيتم التواصل مع المتقدم عبر اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﺼﻴﺔ ﻹﺷﻌﺎر اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﺑﺎﻛﺘﻤﺎل اﻟﻄﻠﺐ وﻗﺒﻮﻟﻪ أو رﻓﻀﻪ.

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