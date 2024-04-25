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عاجل.. مطلقة ولديها بنت تجاوزت سن الولاية.. هل يلزم إثبات طلاق لإضافتها في حساب المواطن؟

حساب-المواطن-1
حساب المواطن
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رد حساب خدمة المستفيدين على استفسار من قبل مطلقة، تسأل عن كيفية إضافة ابنتها معها في حساب المواطن بعد تجاوز عمرها 40 عاما.

تسجيل بنت المطلقة في حساب المواطن:اضافة اعلان

وكانت إحدى المواطنات قد وجهت سؤالا تقول فيه:"مطلقة وعندها بنت عمرها ٤٠ سنة.. هل يلزم إثبات طلاق لأجل إضافتها".
وجاء الرد من البرنامج على استفسارها بالقول :" أهلا بك.. في حال كان الأبناء أكبر من سن الولاية وغير مضافين لدى الأب بإمكان الأم إضافة الأبناء وإرفاق "شهادة ميلاد الأبناء أو بطاقة العائلة الخاصة بالأم".. نسعد بخدمتك ".

تأثير تسجيل الزوج والزوجة في الضمان على حساب المواطن:

كما أجاب حساب خدمة المستفيدين على استفسار من قبل مواطن ومواطنة بشأن تبادل الأدوار كعائل وتابع في الضمان وحساب المواطن وتأثير ذلك على استحقاق الدعم في البرنامج.
وكان السؤال الموجه لخدمة المستفيدين يقول  :"الزوجة في الضمان عائلة والزوج تابع لها.. وفي حساب المواطن الزوج عائل و الزوجة تابعة هل يمنع الاستحقاق؟".
وجاء الرد من البرنامج بالقول :"سيكون المتقدم بالطلب في حساب المواطن هو رب الأسرة ويتم إضافة الزوجة والأبناء كتابعين له، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحق سيشملك الدعم".

حذف البنت بعد الزواج في حساب المواطن:

أيضا تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار وجه للبرنامج والذي يستوضح فيه عن حال البنت كمستفيد من البرنامج بعد زواجها.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :"البنت متى يتم حذفها من التابعين بعد الزواج؟".
وجاء الرد على السؤال بالقول :" في حال تم تحديث الحالة الاجتماعية للتابع في الأحوال المدنية إلى "متزوجة " ستصبح حالة الأهلية "غير مؤهل" لدى رب الأسرة " الأب " ولا يلزم حذفها ، نسعد بخدمتك".

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