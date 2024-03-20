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عاجل.. مطلقة بدون أبناء وتعيش مع أسرتها في منزل واحد.. لماذا انقطع عنها الضمان الاجتماعي؟

الضمان الاجتماعي
الضمان الاجتماعي
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من التساؤلات المتكررة حول نظام الضمان الاجتماعي المطور، ما يتعلق منها بالمرأة المطلقة التي ليس لديها أبناء، وهل يشملها الدعم؟اضافة اعلان
وفي أحدث تساؤل، قالت امرأة مطلقة ليس لديها أبناء، إنها تقيم في منزل واحد مع أسرتها، وقد انقطع الضمان عنها، وليس لها دخل غيره، كيف تثبت الاستقلالية وهي تقيم مع أهلها ولو استأجرت منزلاً مستقلاً لها سيذهب المعاش له؟". 
ووضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، شرطًا لاستحقاق المطلقة معاش الضمان الاجتماعي المطور. 
وقالت عبر حسابها في منصة "إكس": "المطلقة التي ليس لديها أبناء سيتم دراسة استحقاقها مع الأسرة التي تعيش معها بناءً على معايير الاستحقاق في نظام الضمان الاجتماعي المطور".
وأضافت: "يمكنك التسجيل من خلال البوابة الإلكترونية (منصة الدعم والحماية الاجتماعية) من هنا".


معاش الضمان الاجتماعي

معاش الضمان الاجتماعي، هو عبارة عن صرف مبلغ مالي شهري للمستفيدين.
ويهدف البرنامج الممول من أموال الزكاة لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة.
وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإيداع الراتب الشهري للمستحقين في الموعد المحدد لذلك.
وفي الغالب يتم موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي للمستفيدين في بداية كل شهر ميلادي.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

-يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.
-الإقامة الدائمة في المملكة.
-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.
-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.
-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال للأسر و550 ريالاً للفرد الواحد.
-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.
-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.

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