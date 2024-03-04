عاجل.. مشكلة تقنية في وصول.. هل يؤثر على استحقاق الدعم لمستفيدي الموارد البشرية؟

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تفاعل صندوق تنمية الموارد البشرية، مع استفسارات المستفيدين بشأن تعليق برنامج وصول ومدى تأثيره على استحقاق الدعم للمستفيدين.
مشكلة فنية في برنامج وصول
جاء ذلك في رد من صندوق تنمية الموارد البشرية، على سؤال مستفيد قال فيه : "برنامج وصول معلق؟ هل يتأثر الدعم؟".
وأجاب صندوق تنمية الموارد البشرية بقوله : "نشكر لكم اهتمامكم ونفيدكم أن هذا المنتج يخضع لعملية التطوير والتحسين خلال الفترة الحالية، علماً أن ذلك لن يؤثر على استمرارية الدعم للمستفيدين الحاليين، ولمعرفة آخر المستجدات يمكنكم متابعة الحسابات الرسمية للصندوق عبر وسائل التواصل الاجتماعي".
خطوات
حذف تابع في الضمان الاجتماعي المطور
هذا وكشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه يمكن حذف تابع مؤكد من منصة الدعم والحماية بالضمان الاجتماعي.
وأوضحت أن الضمان الاجتماعي يهدف إلى تحقيق أهداف الحماية الاجتماعية، بما في ذلك خدمات التأهيل والتدريب والتمكين والتوظيف وضمان وصول أموال الزكاة لمستحقيها.
1 - الدخول إلى المنصة.
2 - الصفحة الرئيسة.
3 - برنامج مستفيدي الضمان الاجتماعي.
4 - الضغط على الملف الموحد.
5- إدارة التابعين.
6 - اختيار التابع.
7 - الضغط على حذف.
8 - اختيار سبب الحذف.
9 - تأكيد الحذف.
إضافة تابع جديد في الضمان الاجتماعي المطور1 - الدخول
إلى المنصة.
2 - الصفحة الرئيسة.
3 - الملف الموحد وبيانات التابعين.
4 - إضافة تابع.
5 - تعبئة الحقول المطلوبة.
6 - إضافة المستندات.
7 - تم إضافة تابع بنجاح.
رفض أحد التابعين الانضمام للضمان الاجتماعي المطور عن طريق الخطأ
وأكدت أنه يمكن للعائل حذف التابع من الملف الموحد وبعد نجاح ذلك يُضاف من جديد، وبعد نجاح الإضافة يمكن للتابع الدخول الى المنصة للموافقة مجددًا على الانضمام للأسرة.
خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور
2 - اختيار "تسجيل جديد".
3 - تعبئة البيانات المطلوبة وتسجيل الدخول.
4 - إدخال رمز التحقق على رقم الجوال ثم اختيار "توثيق".
5 - كتابة رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور، ثم النقر على "تسجيل الدخول".
6 - تعبئة البيانات بالملف الموحد الموجود بالكامل من خلال النقر على "الذهاب للملف الموحد".
شروط القبول في نظام الضمان الاجتماعي المطور1 - أن
يكون سعوديًا مقيمًا إقامة دائمة في المملكة باستثناء "المرأة غير
السعودية المتزوجة من سعودي، والأرملة والمطلقة غير السعودية ولها أبناء
سعوديون، وأبناء الأرملة وأبناء المطلقة السعودية من زوج غير سعودي،
والأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل ذوات الأيتام اللاتي لديهن بطاقات تنقل.
2 - أن يقل الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو 1100 ريال لعائل الأسرة و550 ريالًا لكل فرد في الأسرة.
3 - أن يلتزم باستيفاء متطلبات الوزارة المتعلقة بتقديم خدمات الصحة والتعليم للأبناء، والالتزام ببرامج التدريب والتوظيف للقادرين من أفراد الأسرة.
4 - إذا كان للعائل أكثر من أسرة فتعد كل أسرة مستقلة وتستحق معاشًا مستقلًا.
5 - ألا يكون مقيمًا في أحد الدور أو المراكز الإيوائية التي ترعاها الدولة.
6 - ألا يمتلك أصولًا ذات قيمة عالية.