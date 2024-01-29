عاجل.. مسن يسكن بقرية لا يملك صكا ولا عقد إيجار.. هل يمكن تجاوز هذا الشرط في حساب المواطن؟

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تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن مع استفسار من قبل شخص، يتساءل فيه عن حالة مسن لا يملك صكا ولا عقد إيجار، ومدى إمكانية استفادته من دخل المواطن بدون هذا الشرط. اضافة اعلان





تسجيل مسن بدون عقد إيجار في حساب المواطن:



تنبيه من حساب المواطن لساكني المنطقة الحدودية:



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : " هل من هو كبير سن ساكن بقرية لا يملك صك ولا عقد إيجار ولكنه معتمد في الضمان الاجتماعي يسمح له بالتسجيل ويتم إعفاؤه من هذا الشرط .وجاء الرد :" أهلا بك ، في حال عدم وجود تابعين يلزم إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب وبإمكانه معرفة المستندات المطلوبة منك من خلال التوجه الى حسابه"ملف المستفيد – المرفقات".وفي وقت سابق تفاعل أيضا حساب خدمة المستفيدين، مع استفسار من قبل شخص يسكن في منطقة حدودية، وكيفية تأثير سفره لدولة خليجية على استحقاق الدعم.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : " أنا أعيش في منطقة حدودية الخفجي فأضطر أطلع الكويت أكثر من مره في الشهر.. أتمنى مراعاة الخصم لنا وتوجيهنا لجهة نخاطبها لحالتنا في المناطق الحدودية في موضوع الخصم".وجاء الرد من خدمة المستفيدين بالقول : "يتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيسي أو أحد التابعين خارج المملكة، وفي حال تجاوز المدة أكثر من 90 يوما خلال الـ 12 شهرًا الماضية سواء بشكل متواصل أو متقطع يتم استقطاعها من دعم حساب المواطن وفقًا للمقدار المخصص له من دعم يومي في الاستحقاق الفعلي".