الإثنين، 17 رجب 1445 ، 29 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. مسن يسكن بقرية لا يملك صكا ولا عقد إيجار.. هل يمكن تجاوز هذا الشرط في حساب المواطن؟

حساب المواطن - التسجيل
حساب المواطن
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook


تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن مع استفسار من قبل شخص، يتساءل فيه عن حالة مسن لا يملك صكا ولا عقد إيجار، ومدى إمكانية استفادته من دخل المواطن بدون هذا الشرط.اضافة اعلان

تسجيل مسن بدون عقد إيجار في حساب المواطن:


وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : " هل من هو كبير سن ساكن بقرية لا يملك صك ولا عقد إيجار ولكنه معتمد في الضمان الاجتماعي يسمح له بالتسجيل ويتم إعفاؤه من هذا الشرط .

وجاء الرد :" أهلا بك ، في حال عدم وجود تابعين يلزم إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب وبإمكانه معرفة المستندات المطلوبة منك من خلال التوجه الى حسابه"ملف المستفيد – المرفقات".

تنبيه من حساب المواطن لساكني المنطقة الحدودية:


وفي وقت سابق تفاعل أيضا حساب خدمة المستفيدين، مع استفسار من قبل شخص يسكن في منطقة حدودية، وكيفية تأثير سفره لدولة خليجية على استحقاق الدعم.

وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : " أنا أعيش في منطقة حدودية الخفجي فأضطر أطلع الكويت أكثر من مره في الشهر.. أتمنى مراعاة الخصم لنا وتوجيهنا لجهة نخاطبها لحالتنا في المناطق الحدودية في موضوع الخصم".

وجاء الرد من خدمة المستفيدين بالقول : "يتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيسي أو أحد التابعين خارج المملكة، وفي حال تجاوز المدة أكثر من 90 يوما خلال الـ 12 شهرًا الماضية سواء بشكل متواصل أو متقطع يتم استقطاعها من دعم حساب المواطن وفقًا للمقدار المخصص له من دعم يومي في الاستحقاق الفعلي".

اقرأ أيضا

"البريد السعودي" تعلن عن وظائف إدارية وتقنية لحملة الشهادة الجامعية بالرياض

عاجل.. مُطالب بسداد أقساط بقيمة 50 ألف ريال.. هل يؤثر ذلك على دعم المواطن؟

عاجل.. انتهز الفرصة.. وظائف شاغرة في ينبع أرامكو سينوبك للتكرير بدون خبرة

موعد صرف دفعة فبراير من حساب المواطن

عاجل.. مصير حساب المواطن للمطلقة "الحاضنة" عند زواجها

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

حساب مواطن 1:00 ص الجمعة، 05 يناير 2024

عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن بشأن تغيير بيانات العمر

حساب مواطن 3:00 ص الخميس، 04 يناير 2024

عاجل.. توجيه مهم من حساب المواطن لمن تم حذف حسابه

حساب مواطن 8:07 م الأربعاء، 03 يناير 2024

عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن للمستفيدين حال وصولهم هذه الرسالة

حساب المواطن 3:00 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

عاجل.. مضاف كتابع في الضمان الاجتماعي.. كيف يتم إضافته في حساب المواطن؟

اقرأ أيضا

سدايا
3:39 م الأحد، 28 يناير 2024

الشروط ورابط التقديم.. سدايا تطرح أكثر من 278 وظيفة لهؤلاء الخريجين

حساب المواطن
3:30 م الأحد، 28 يناير 2024

خطوات إعادة تقديم الطلب للمستفيد الرئيسي في حساب المواطن

images
2:05 م الأحد، 28 يناير 2024

عاجل.. أرامكو تفتح التقديم العام للتوظيف المباشر 2024م في كافة التخصصات

المؤسسة العامة للتدريب
1:11 م الأحد، 28 يناير 2024

عاجل.. بشرى للخريجين.. 4500 فرصة وظيفية في ملتقى التوظيف بالمؤسسة العامة للتدريب

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

حساب المواطن - التسجيل
2:00 ص الإثنين، 29 يناير 2024

عاجل.. مسن يسكن بقرية لا يملك صكا ولا عقد إيجار.. هل يمكن تجاوز هذا الشرط في حساب المواطن؟

صلاة الفجر في المسجد الحرام
1:14 ص الإثنين، 29 يناير 2024

الإثنين 17 رجب.. 12 ساعة بين صلاتي الفجر والمغرب في تبوك

إيجار
1:01 ص الإثنين، 29 يناير 2024

عاجل.. توضيح من "إيجار" بشأن مستأجر خرج دون دفع المبلغ المستحق

وزارة التعليم السعودية
12:38 ص الإثنين، 29 يناير 2024

نقل خدمات موظفي التعليم من نظام التقاعد إلى التأمينات الاجتماعية

ابشر
12:04 ص الإثنين، 29 يناير 2024

أبشر يوضح حل مشكلة الرصيد غير كافي لإصدار تأشيرة خروج للتابعين

تاشيرة خروج - الغاء تاشيرة خروج - مقيم - الجوازات
12:03 ص الإثنين، 29 يناير 2024

عاجل.. "العامل أم الكفيل".. الجوازات تكشف من يتحمّل تكلفة جواز سفر العمل المنتهي