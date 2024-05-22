عاجل.. مساند يعلق بشأن عاملة منزلية ترفض العمل بعد 5 أشهر من الاستقدام؟

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تفاعل منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة، مع تساؤل مواطن استفسر بشأن الإجراء حال رفض العاملة المنزلية العمل بعد أشهر من الاستقدام.



عاملة منزلية ترفض العمل



مساند وتغيير الرقم السري



أسعار استقدام العمالة المنزلية



مكاتب الاستقدام المعتمدة في مساند:

وقال المواطن في سؤاله عبر حساب مساند في منصة إكس : "عندي عامله فلبينة بعد خمسة أشهر رفضت العمل ما الحل؟؟".وأجابت منصة مساند، بقولها: "اهلا بك .. يكون الطرف الأول مسؤولا عن العامل الذي توسط باستقدامه لمدة لا تقل عن ( 90 يوما ) من تاريخ قدومه للمملكة, ويتحمل الطرف الثاني في حال انتهاء فترة مسؤولية الطرف الأول عن العامل.كذلك أوضحت منصة "مساند"، طريقة وآلية تغيير الرقم السري للمستفيد.جاء ذلك في رد من مساند، على سؤال مستفيد قال فيه : "عندما أدخل قسم الأفراد يطلب مني رمز الرقم السر؟ كيف أحصل عليه وما هي طريقة تغييره؟".وأجابت منصة مساند، بقولها: "أهلا بك .. الرقم السري لا يظهر إلا في حال تم التسجيل مسبقاً بنظام الرد الآلي، ويمكنك تغيير الرقم السري باتباع الخطوات المذكورة في الرد الآلي، أو يمكنك الضغط على (1) للأفراد ، ثم الانتظار حتى يتم تحويلك للقائمة الرئيسية ، ثم الضغط على (0) للتحدث مع أحد موظفي خدمة العملاء".في سياق آخر، حددت منصة مساند أسعار استقدام العمالة المنزلية الأغلى والأرخص من حيث أسعار الاستقدام.وأوضحت منصة مساند، أن الدول الأغلى في أسعار الاستقدام كانت الفلبين وسيرلانكا وبنجلاديش بالترتيب كما يلي:- الفلبين 14,529- سيريلانكا 13,636- بنجلاديش 9.101بينما جاءت الدول الأرخص من حيث أسعار الاستقدام أثيوبيا وأوغندا وكينيا بالترتيب كالتالي:- أثيوبيا 5,078- أوغندا 6,283- كينيا 7.191كذلك أكدت منصة "مساند"، أن جميع المكاتب الموجودة في تطبيق الاستقدام معتمدة.جاء ذلك في رد من مساند على سؤال مستفيد قال فيه : "هل جميع المكاتب الموجوده في التطبيق معتمدة؟".وأجابت منصة مساند، بقولها: "أهلا بك.. نعم المكاتب معتمدة، ويمكنك الاطلاع على مكاتب وشركات الاستقدام المرخصة في جميع مناطق المملكة من خلال بوابة مساند".