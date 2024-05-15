الأربعاء، 07 ذو القعدة 1445 ، 15 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. مخالفة سرعة بحدود 20 كم.. لماذا لا يشملها التخفيض؟.. "المرور" يجيب

المخالفات المرورية
المخالفات المرورية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أوضحت الإدارة العامة للمرور أن هناك بعض المخالفات المرورية لا يشملها التخفيض بنسبة 50%.

مخالفة تشكل خطًرا على السلامةاضافة اعلان

وأضافت عبر حسابها على منصة "إكس"، أنه "للاستفادة من التخفيض يجب سداد غرامات المخالفات خلال (6) أشهر من تاريخ انطلاقه، وعدم ارتكاب مخالفة تشكل خطًرا على السلامة العامة خلال فترة سريان التخفيض".
جاء ذلك إجابة على سؤال لأحد المستفيدين يقول فيه: "مخالفة سرعه بحدود 20 كم  لماذا لا يشملها التخفيض؟".

4 مخالفات تمنع الاستفادة من التخفيض

وأشارت إلى وجود 4 مخالفات تمنع من الاستفادة من التخفيض عند ارتكاب واحدة منها أثناء فترة سريانه، وهي:
- التفحيط.
- قيادة المركبة تحت تأثير ممنوعات أو مخدر أو عقاقير محذر من القيادة تحت تأثيرها
- تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 50 كلم/ساعة في الطريق المحددة سرعته بـ120 كلم/ساعة فأقل.
- تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 30 كلم/ساعة في الطريق المحددة سرعته بـ40 كلم/ساعة.
وأوضحت أنه يمكن سداد المخالفة بالتخفيض حتى مع تقديم اعتراض على المخالفة، ويتم السداد من خلال نظام "سداد" أو من خلال منصة "إيفاء".

آلية سداد المخالفات


كما يمكن سداد جميع المخالفات بالتخفيض دفعة واحدة، وسداد كل مخالفة على حدة بشرط عدم نهاية فترة سريان التخفيض وعدم ارتكاب إحدى المخالفات المحددة التي تشكل خطرًا على السلامة العامة.
وأوضحت الوزارة أنه يمكن الاستفادة من التخفيض لكل مخالفة يجب سدادها خلال فترة سريان التخفيض، وفي حال انتهاء الفترة دون سداد تعود قيمة غرامة المخالفة إلى القيمة نفسها قبل التخفيض، كما أنه لا يتطلب للاستفادة من التخفيض القيام بأي إجراء.

تطبيق إجراءات الحجز والتنفيذ في المادة 75

أما ما يتعلق بالمادة 75 من نظام المرور، فيبدأ سريان تطبيق إجراءات الحجز والتنفيذ الواردة في هذه المادة بعد انتهاء المهل المحددة للاستفادة منه، ويُقصد بالحجز والتنفيذ إلزام المخالف -وفق الإجراءات النظامية- بسداد غرامة المخالفة التي لا يقوم بسدادها بعد انقضاء مهل السداد الواردة في نص المادة «75» من نظام المرور.
وتبلغ مهلة سداد المخالفة 30 يومًا للاعتراض عليها، و15 يومًا للسداد، وإذا رغب المخالف في الحصول على مهلة أخرى يمكنه التقدم بطلب منح مهلة 90 يومًا وذلك من خلال الدخول عبر منصة "أبشر" والتقدم بطلب المهلة، وبعد انقضاء مهلة 15 يومًا للسداد دون سداد قيمة غرامة المخالفة ودون طلب مهلة 90 يومًا سيتم تطبيق إجراءات الحجز والتنفيذ بحق المخالف.
ويتمثل الفرق بين تخفيض 50% وتخفيض 25%، في أن تخفيض 50% يطبق على المخالفات السابقة لتاريخ 18 إبريل الجاري وفق الشروط المنصوص عليها للاستفادة منه.
أما تخفيض 25% فيطبق على المخالفات المرتكبة اعتبارًا من هذا التاريخ، ويطبق تخفيض 25% على المخالفة فور تسجيلها بحق المخالف.

جدول المخالفات رقم (8) / 1


وأرفقت إدارة المرور على صفحتها الرسمية في "إكس" جدول المخالفات رقم (8) / 1 السرعة من 120 كلم / ساعة فأكثر، حيث جاءت الغرامات المالية لمن يتجاوز السرعة المحددة وفقًا للآتي:
- التجاوز بأكثر من 10 كلم / ساعة إلى 20 كلم / ساعة، غرامة من 150 إلى 300 ريال.
- التجاوز بأكثر من 20 كلم / ساعة إلى 30 كلم / ساعة، غرامة من 300 إلى 500 ريال.
- التجاوز بأكثر من 30 كلم / ساعة إلى 40 كلم / ساعة، غرامة من 800 إلى 1000 ريال.
- التجاوز بأكثر من 40 كلم / ساعة إلى 50 كلم / ساعة، غرامة من 1200 إلى 1500 ريال.
- التجاوز بأكثر من 50 كلم / ساعة، غرامة من 1500 إلى 2000 ريال.

جدول المخالفات رقم (8) / 2

كما أرفقت إدارة المرور جدول المخالفات رقم (8) / 2 السرعة من 140 كلم / ساعة، حيث جاءت الغرامات المالية لمن يتجاوز السرعة المحددة وفقًا للآتي:
- التجاوز بأكثر من 5 كلم / ساعة إلى 10 كلم / ساعة، غرامة من 300 إلى 500 ريال.
- التجاوز بأكثر من 10 كلم / ساعة إلى 20 كلم / ساعة، غرامة من 800 إلى 1000 ريال.
- التجاوز بأكثر من 20 كلم / ساعة إلى 30 كلم / ساعة، غرامة من 1200 إلى 1500 ريال.
- التجاوز بأكثر من 30 كلم / ساعة، غرامة من 1500 إلى 2000 ريال.

اقرأ أيضا

متى يتم تسجيل المستفيد في التأمينات الاجتماعية بعد فترة التجربة؟

غير مؤهل بسبب قيمة الإيجار المرتفعة.. ما الحل؟.. حساب المواطن يوضح

لحملة الدبلوم فأعلى.. هيئة تقويم التعليم والتدريب تعلن عن طرح وظائف شاغرة

عاجل.. كيف يمكن استرداد قيمة الضريبة المضافة للمسكن الأول؟

عائل لأسرة وينزل له 900 ريال بينما ينزل لآخر 1400 .. حساب المواطن يرد

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

المرور - تجاوز السرعات المحددة على الطريق 9:21 م الثلاثاء، 14 مايو 2024

سدّد المخالفة وتم قبول الاعتراض هل يمكن استعادة قيمة المخالفات؟

المرور - تجاوز السرعات المحددة على الطريق 8:01 م الأحد، 12 مايو 2024

عاجل.. لديه مخالفة مرورية غير قابلة للاعتراض كيف يعترض عليها؟

المرور السعودي 12:27 ص الإثنين، 22 أبريل 2024

المرور يوضح طريقة تمديد طلب مهلة سداد المخالفات المرورية

تفويض شخص لقيادة مركبة وعليه مخالفات 1:38 ص السبت، 20 أبريل 2024

عاجل.. "المرور" يجيب.. إذا لم أُسدد المخالفات هل ستحجزون على حسابي البنكي بعد انتهاء المهلة؟