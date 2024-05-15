عاجل.. مخالفة سرعة بحدود 20 كم.. لماذا لا يشملها التخفيض؟.. "المرور" يجيب

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أوضحت الإدارة العامة للمرور أن هناك بعض المخالفات المرورية لا يشملها التخفيض بنسبة 50%.





مخالفة تشكل خطًرا على السلامة



مرحبًا بك، للاستفادة من التخفيض يجب سداد غرامات المخالفات خلال (6)أشهر من تاريخ إنطلاقه وعدم ارتكاب مخالفة تشكل خطًرا على السلامة العامة خلال فترة سريان التخفيض. شكرًا لتواصلك — المرور السعودي (@eMoroor) May 14, 2024

4 مخالفات تمنع الاستفادة من التخفيض



آلية سداد المخالفات







تطبيق إجراءات الحجز والتنفيذ في المادة 75



جدول المخالفات رقم (8) / 1







جدول المخالفات رقم (8) / 2



وأضافت عبر حسابها على منصة "إكس"، أنه "للاستفادة من التخفيض يجب سداد غرامات المخالفات خلال (6) أشهر من تاريخ انطلاقه، وعدم ارتكاب مخالفة تشكل خطًرا على السلامة العامة خلال فترة سريان التخفيض".جاء ذلك إجابة على سؤال لأحد المستفيدين يقول فيه: "مخالفة سرعه بحدود 20 كم لماذا لا يشملها التخفيض؟".وأشارت إلى وجود 4 مخالفات تمنع من الاستفادة من التخفيض عند ارتكاب واحدة منها أثناء فترة سريانه، وهي:- التفحيط.- قيادة المركبة تحت تأثير ممنوعات أو مخدر أو عقاقير محذر من القيادة تحت تأثيرها- تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 50 كلم/ساعة في الطريق المحددة سرعته بـ120 كلم/ساعة فأقل.- تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 30 كلم/ساعة في الطريق المحددة سرعته بـ40 كلم/ساعة.وأوضحت أنه يمكن سداد المخالفة بالتخفيض حتى مع تقديم اعتراض على المخالفة، ويتم السداد من خلال نظام "سداد" أو من خلال منصة "إيفاء".كما يمكن سداد جميع المخالفات بالتخفيض دفعة واحدة، وسداد كل مخالفة على حدة بشرط عدم نهاية فترة سريان التخفيض وعدم ارتكاب إحدى المخالفات المحددة التي تشكل خطرًا على السلامة العامة.وأوضحت الوزارة أنه يمكن الاستفادة من التخفيض لكل مخالفة يجب سدادها خلال فترة سريان التخفيض، وفي حال انتهاء الفترة دون سداد تعود قيمة غرامة المخالفة إلى القيمة نفسها قبل التخفيض، كما أنه لا يتطلب للاستفادة من التخفيض القيام بأي إجراء.أما ما يتعلق بالمادة 75 من نظام المرور، فيبدأ سريان تطبيق إجراءات الحجز والتنفيذ الواردة في هذه المادة بعد انتهاء المهل المحددة للاستفادة منه، ويُقصد بالحجز والتنفيذ إلزام المخالف -وفق الإجراءات النظامية- بسداد غرامة المخالفة التي لا يقوم بسدادها بعد انقضاء مهل السداد الواردة في نص المادة «75» من نظام المرور.وتبلغ مهلة سداد المخالفة 30 يومًا للاعتراض عليها، و15 يومًا للسداد، وإذا رغب المخالف في الحصول على مهلة أخرى يمكنه التقدم بطلب منح مهلة 90 يومًا وذلك من خلال الدخول عبر منصة "أبشر" والتقدم بطلب المهلة، وبعد انقضاء مهلة 15 يومًا للسداد دون سداد قيمة غرامة المخالفة ودون طلب مهلة 90 يومًا سيتم تطبيق إجراءات الحجز والتنفيذ بحق المخالف.ويتمثل الفرق بين تخفيض 50% وتخفيض 25%، في أن تخفيض 50% يطبق على المخالفات السابقة لتاريخ 18 إبريل الجاري وفق الشروط المنصوص عليها للاستفادة منه.أما تخفيض 25% فيطبق على المخالفات المرتكبة اعتبارًا من هذا التاريخ، ويطبق تخفيض 25% على المخالفة فور تسجيلها بحق المخالف.وأرفقت إدارة المرور على صفحتها الرسمية في "إكس" جدول المخالفات رقم (8) / 1 السرعة من 120 كلم / ساعة فأكثر، حيث جاءت الغرامات المالية لمن يتجاوز السرعة المحددة وفقًا للآتي:- التجاوز بأكثر من 10 كلم / ساعة إلى 20 كلم / ساعة، غرامة من 150 إلى 300 ريال.- التجاوز بأكثر من 20 كلم / ساعة إلى 30 كلم / ساعة، غرامة من 300 إلى 500 ريال.- التجاوز بأكثر من 30 كلم / ساعة إلى 40 كلم / ساعة، غرامة من 800 إلى 1000 ريال.- التجاوز بأكثر من 40 كلم / ساعة إلى 50 كلم / ساعة، غرامة من 1200 إلى 1500 ريال.- التجاوز بأكثر من 50 كلم / ساعة، غرامة من 1500 إلى 2000 ريال.كما أرفقت إدارة المرور جدول المخالفات رقم (8) / 2 السرعة من 140 كلم / ساعة، حيث جاءت الغرامات المالية لمن يتجاوز السرعة المحددة وفقًا للآتي:- التجاوز بأكثر من 5 كلم / ساعة إلى 10 كلم / ساعة، غرامة من 300 إلى 500 ريال.- التجاوز بأكثر من 10 كلم / ساعة إلى 20 كلم / ساعة، غرامة من 800 إلى 1000 ريال.- التجاوز بأكثر من 20 كلم / ساعة إلى 30 كلم / ساعة، غرامة من 1200 إلى 1500 ريال.- التجاوز بأكثر من 30 كلم / ساعة، غرامة من 1500 إلى 2000 ريال.