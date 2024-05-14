عاجل.. مجددًا.. حساب المواطن يُلوّح للبنوك بهذا الإجراء التصعيدي

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الاستقطاع من قيمة الدعم لبعض المستفيدين أو الحجز عليه، واحدة من أبرز الشكاوى التي يستقبلها حساب المواطن، الذي حذر مرارًا من اللجوء إلى هذا الإجراء المخالف تجاه المشمولين ببرنامج الدعم.

وفي أحدث ردوه على شكوى لأحد المتابعين، أكد البرنامج أنه "لا يحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب المواطن، ويمكنك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى، وفي حال عدم حل المشكلة بإمكانك تصعيد الشكوى للبنك المركزي السعودي من خلال الرقم 8001256666 أو الرابط التالي ⁦(من هنا)



وعليكم السلام ، لا يحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب المواطن، ويمكنك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى ، وفي حال عدم حل المشكلة بإمكانك تصعيد الشكوى للبنك المركزي السعودي من خلال الرقم 8001256666 أو الرابط التالي ⁦ https://t.co/uCnCq90VIb ⁩ نسعد بخدمتك May 13, 2024

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