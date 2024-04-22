عاجل.. متى يتوقف صرف ساند للمتعطلين عن العمل؟.. التأمينات ترد

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"ساند" هو نظام ضد التعطل عن العمل، يتبع لأنظمة الرعاية الاجتماعية التي أطلقتها مؤسسة التأمينات الاجتماعية في السعودية في عام 1435هـ.
الدعم المادي للمتعطلين عن العمل يختص النظام بتقديم الدعم المادي للموظفين السعوديين في حال تعرض أي منهم للتعطل عن العمل، أو في حال تم فصل الموظف لظروفٍ خارجة عن إرادته، من أجل توفير حياة كريمة لهم خلال فترة تعطلهم عن العمل إلى حين العثور على وظيفة أخرى، ويتم ذلك من خلال توفير مصدر دخل شهري لمدة عام كامل، إلى حين الحصول على وظيفة جديدة.
ويشمل النظام كافة العاملين في المملكة في لقطاع الخاص، والعاملين الحكوميين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية، شريطة أن يكون عمر المستفيد منه أقل من 60 عامًا، إذ إن نظام "ساند" يسعى إلى تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال السعوديين بالقطاع الخاص، والعاملين الحكوميين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية.
الشروط المؤهلة للحصول على استحقاق "ساند"
-الإفلاس: في حال اشهار المنشأة افلاسها وفق الأنظمة.
-فصل بموجب المادة (77) من نظام العمل:
عند فصل الموظف وفق أحكام المادة 77 من نظام العمل.
-إنهاء النشاط: عند إنهاء علاقة العمل بسبب إنهاء نشاط المنشأة نهائيًا.
-انتهاء العقد أو عدم التجديد برغبة صاحب العمل:
إذا انتهى عقد العمل ولم يرغب صاحب العمل بتجديد العقد مع رغبة المشترك بتجديده.
-الأحكام القضائية المثبتة أن ترك العامل للعمل لأسباب راجعة لصاحب العمل:
إذا صدر قرار من الجهة المختصة بثبوت فسخ العقد بسبب راجع لصاحب العمل
حالات وقف صرف دعم ساندوكشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن حالات وقف صرف دعم ساند.
وقالت عبر حسابها في منصة "إكس": "يتوقف صرف ساند فور التحاق المشترك بعمل خاضع لنظام التأمينات واعتماد تسجيله في النظام".
وأتاحت التحقق من اهلية ساند عبر الرابط التالي: (من هنا).
ويمكن التعرف على حالات إيقاف ساند عبر الرابط التالي: (من هنا).
حياك الله استاذه مشاعل ، يتوقف صرف ساند فور التحاق المشترك بعمل خاضع لنظام التأمينات واعتماد تسجيله في النظام ، ويمكنك التحقق من اهلية ساند عبر الرابط التالي:— العناية بالعملاء (@GosiCare) April 21, 2024
https://t.co/uWFBEb1442
ويمكنك التعرف على حالات إيقاف ساند عبر الرابط التالي: https://t.co/AxJGcFQGxP
نسعد بخدمتك.