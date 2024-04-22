عاجل.. متى يتوقف صرف ساند للمتعطلين عن العمل؟.. التأمينات ترد

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"ساند" هو نظام ضد التعطل عن العمل، يتبع لأنظمة الرعاية الاجتماعية التي أطلقتها مؤسسة التأمينات الاجتماعية في السعودية في عام 1435هـ.





الدعم المادي للمتعطلين عن العمل



الشروط المؤهلة للحصول على استحقاق "ساند"



حالات وقف صرف دعم ساند





⁦https://t.co/uWFBEb1442

ويمكنك التعرف على حالات إيقاف ساند عبر الرابط التالي:

نسعد بخدمتك. حياك الله استاذه مشاعل ، يتوقف صرف ساند فور التحاق المشترك بعمل خاضع لنظام التأمينات واعتماد تسجيله في النظام ، ويمكنك التحقق من اهلية ساند عبر الرابط التالي:ويمكنك التعرف على حالات إيقاف ساند عبر الرابط التالي: https://t.co/AxJGcFQGxP نسعد بخدمتك. April 21, 2024