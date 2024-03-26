عاجل.. متى يتم صرف مكافأة تمهير؟.. صندوق تنمية الموارد البشرية يجيب

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تفاعل صندوق تنمية الموارد البشرية مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن موعد صرف مكافأة تمهير، مع اشتراط أن تكون حالة الاستحقاق "مستحق".



موعد صرف مكافأة تمهير



معاش الضمان الاجتماعي

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي



وأجاب صندوق تنمية الموارد البشرية، بقوله : "إن موعد الصرف لمكافأة تمهير من 10 إلى 15 من كل شهر ميلادي خلال أيام العمل الرسمية، على أن تكون حالة الاستحقاق الظاهرة في لوحة بيانات تمهير ( مستحق)".كذلك كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مدى تأثير دعم "تمهير" على أهلية الضمان الاجماعي.وقالت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس": "يعتمد الضمان الاجتماعي المطور على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش، وعليه فلا يؤثر تمهير على دارسة نتيجة الاهلية، مالم يتجاوز الدخل الحد المانع".معاش الضمان الاجتماعي، هو عبارة عن مبلغ مالي شهري يتم منحه للمستفيدين.ويهدف البرنامج الممول من أموال الزكاة لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة.-يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.-الإقامة الدائمة في المملكة.-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال للأسر و550 ريالاً للفرد الواحد.-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.