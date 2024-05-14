عاجل..متى تتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عن المستفيد؟ الزكاة تجيب

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أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن الدولة تتحمل ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% عما لا يزيد عن 1,000,000ريال من مبلغ شراء المسكن الأول ( الجاهز للسكن فقط ) للمواطن، ⁩



ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول



الحسابات التي تدّعي التواصل باسم الهيئة



جاء ذلك في رد من هيئة الزكاة، على سؤال مستفيد استفسر بشأن آلية تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية عن المستفيد.وأجابت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس بقولها: "وعليكم السلام.. عزيزي العميل، للتوضيح لك، يخضع شراء وبيع الأراضي لضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%، كما تتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% عما لا يزيد عن 1,000,000ريال من مبلغ شراء المسكن الأول ( الجاهز للسكن فقط ) للمواطن".في سياق ذي صلة، وجهت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تحذيرًا للمواطنين من الحسابات التي تدّعي التواصل باسم الهيئة، في محاولة للاستيلاء على أموال الآخرين.وقالت الهيئة عبر حسابها في منصة "إكس" ردًا على استفسار لأحد المتابعين حول مخاطبة منسوبة لها: "نود التوضيح لك، البريد الإلكتروني غير تابع للهيئة، ونأمل منك تجاهل البريد الإلكتروني المُرسل".وأضافت: "ونود التنبيه على ضرورة أخذ الحيطة والحذر من الحسابات التي تدّعي التواصل باسم الهيئة، وعدم دفع المبالغ والسداد إلا بعد التأكد من حسابك بموقعنا الإلكتروني وتطبيق ZATCA.وأوضحت أن "الهيئة لا تقوم بطلب الدخول على روابط في رسائلها، كما أن الهيئة لا تطلب معلومات البطاقات المصرفية لغرض السداد إلا من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة وتطبيق ZATCA فقط".