عاجل.. متقاعد وابنه خارج المملكة.. كيف يتم احتساب دخله الشهري في حساب المواطن؟

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أجاب حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن على تساؤل من قبل مواطن متقاعد يستوضح فيه عن خصم تم من دخله الشهري في دعم المواطن.



خصم من دخل متقاعد في حساب المواطن:



وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يقول فيه : " كيف ولدي مسافر لدراسة وأنا إنسان متقاعد يجيني اتصال من حساب الموطن بأنهم سوف يقومون بالخصم بسبب إن ابني مسافر خارج المملكة ٩٠ يوما.. طيب دراسة وش أسوّى".



وجاء الرد :"أهلا بك.. يتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيسي أو أحد التابعين خارج المملكة أكثر من 90 يوما، وفي حال تجاوز المدة أكثر من 90 يوما خلال السنة الميلادية الواحدة سواء بشكل متواصل أو متقطع يتم استقطاعها من دعم حساب المواطن".



نزول الدفعة ناقصة في حساب المواطن:

كما تفاعل حساب خدمة المستفيدين أيضا، مع استفسار من قبل مواطن يتساءل عن سبب نزول دفعته ناقصة في استحقاقه الشهري للدعم.



وكان أحد الأشخاص قد أرسل سؤالا يقول فيه " الدفعة اللي نزلت لي ناقصة.. وش السبب؟".



وجاء الرد من خدمة المستفيدين على سؤاله: "أهلا بك عزيزي المستفيد.. بإمكانك الاطلاع على سبب نقص الدفعة لديك من خلال البوابة الإلكترونية عن طريق "الدفعات المالية"..نسعد بخدمتك".



استفادة الأبناء من حساب المواطن عقب انفصال الأبوين:

أيضا تفاعل حساب خدمة المستفيدين، مع استفسار من قبل أحد الأشخاص يستوضح عن كيفية استفادة الأبناء في حال انفصال الوالدين وزواج الأم.



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :"إذا كان الوالدان منفصلان والأولاد في حضانة الأم ويصرف لهم حساب المواطن بعد زواج الأم..هل يصرف لهم أو يضيفهم الأب معه؟".

وجاء الرد :"أهلا بك.. في حال كانت الحالة الاجتماعية للأم "متزوجة" بإمكانها إضافة الأبناء كتابعين لدى "زوج الأم" بصلة قرابة "تابع معال" وإرفاق المستندات المطلوبة "صك ولاية أو إثبات احتضان" .