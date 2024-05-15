عاجل.. متقاعد حديثًا وغيّرت بياناتي ودعم حساب المواطن توقف.. ماذا أفعل؟

كشف حساب المواطن عن الإجراء الذي يتعين اتخاذه عند حدوث تغيير في بيانات المسجلين ببرنامج الدعم.
وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "في حال تم تحديث البيانات سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة استحقاقك مرة أخرى".
جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المتابعين يقول: أنا متقاعد حديثًا، وغيّرتُ بياناتي، وعدّلتُ دخلي بالموقع؛ كيف أشعركم بهذا التغيير لأستفيد من حساب المواطن، علمًا بأن الصرف توقف أثناء عملي، وذلك لأن راتبي كان أعلى من الاستحقاق؟".
وعليكم السلام ، في حال تم تحديث البيانات سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة استحقاقك مرة اخرى ، ولمعرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع من الحصول على الدعم بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية https://t.co/XGVelVLg1z ، نسعد بخدمتك— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) May 14, 2024
الحد المانع لاستحقاق حساب المواطن
وتضمنت التعديلات التي أجراها حساب المواطن في أكتوبر الماضي، تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.
وتهدف التعديلات إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه؛ بما يضمن تحقيق أهدافه المرجوة في حماية الأسر السعودية، وتخفيف الأعباء عنهم، وتحسين معيشتهم، في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة حول العالم.
أهلية حساب المواطن
يتم الإعلان عن صدور نتائج أهلية حساب المواطن شهريًا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج. ويمكن معرفة نتيجة الأهلية عن طريق حسابك (دراسة الأهلية).
أما فيما يتعلق بمعرفة أسباب عدم الأهلية، فأشار البرنامج إلى أن ذلك يتم عن طريق حسابك في البوابة الإلكترونية (دراسة الأهلية).
ويلزم تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية، وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية".
كيف تتقدم باعتراض على نتيجة الأهلية؟فيما يلي خطوات الاعتراض على عدم الأهلية:
-الدخول على حسابك في البوابة الإلكترونية أو التطبيق.
-الدخول على دراسة الأهلية.
-الضغط على تقديم اعتراض.
-طريقة تقديم اعتراض للمستفيد الرئيس عن طريق البوابة الإلكترونية أو عن طريق التطبيق.
طريقة تقديم اعتراض للتابعين عن طريق البوابة الإلكترونية أو عن طريق التطبيق
المستهدفون من حساب المواطن1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.