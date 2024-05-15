الأربعاء، 07 ذو القعدة 1445 ، 15 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. متقاعد حديثًا وغيّرت بياناتي ودعم حساب المواطن توقف.. ماذا أفعل؟

حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

كشف حساب المواطن عن الإجراء الذي يتعين اتخاذه عند حدوث تغيير في بيانات المسجلين ببرنامج الدعم.
وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "في حال تم تحديث البيانات سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة استحقاقك مرة أخرى".اضافة اعلان
جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المتابعين يقول: أنا متقاعد حديثًا، وغيّرتُ بياناتي، وعدّلتُ دخلي بالموقع؛ كيف أشعركم بهذا التغيير لأستفيد من حساب المواطن، علمًا بأن الصرف توقف أثناء عملي، وذلك لأن راتبي كان أعلى من الاستحقاق؟".

وتضمنت التعديلات التي أجراها حساب المواطن في أكتوبر الماضي، تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.
وتهدف التعديلات إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه؛ بما يضمن تحقيق أهدافه المرجوة في حماية الأسر السعودية، وتخفيف الأعباء عنهم، وتحسين معيشتهم، في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة حول العالم.


أهلية حساب المواطن 


يتم الإعلان عن صدور نتائج أهلية حساب المواطن شهريًا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج. ويمكن معرفة نتيجة الأهلية عن طريق حسابك (دراسة الأهلية).
أما فيما يتعلق بمعرفة أسباب عدم الأهلية، فأشار البرنامج إلى أن ذلك يتم عن طريق حسابك في البوابة الإلكترونية (دراسة الأهلية).
ويلزم تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية، وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية".

كيف تتقدم باعتراض على نتيجة الأهلية؟

فيما يلي خطوات الاعتراض على عدم الأهلية: 
-الدخول على حسابك في البوابة الإلكترونية أو التطبيق. 
-الدخول على دراسة الأهلية.
-الضغط على تقديم اعتراض.
-طريقة تقديم اعتراض للمستفيد الرئيس عن طريق البوابة الإلكترونية أو عن طريق التطبيق.
 طريقة تقديم اعتراض للتابعين عن طريق البوابة الإلكترونية أو عن طريق التطبيق


المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

اقرأ أيضا

متى يتم تسجيل المستفيد في التأمينات الاجتماعية بعد فترة التجربة؟

غير مؤهل بسبب قيمة الإيجار المرتفعة.. ما الحل؟.. حساب المواطن يوضح

لحملة الدبلوم فأعلى.. هيئة تقويم التعليم والتدريب تعلن عن طرح وظائف شاغرة

عاجل.. كيف يمكن استرداد قيمة الضريبة المضافة للمسكن الأول؟

عائل لأسرة وينزل له 900 ريال بينما ينزل لآخر 1400 .. حساب المواطن يرد

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

حساب المواطن 4:15 م الخميس، 18 أبريل 2024

عاجل.. حساب المواطن يرد على اقتطاع البنك من المستفيد "الموقوف خدماته"

حساب المواطن - ريال 2:37 م الأربعاء، 17 أبريل 2024

هل التسجيل في حافز يُوقف نزول حساب المواطن؟.. رد من البرنامج

حساب المواطن 8:17 ص الأربعاء، 17 أبريل 2024

عاجل.. حساب المواطن يحدد مدة تأكيد الطلب الجديد لدراسة الأهلية

حساب المواطن 3:17 م الثلاثاء، 16 أبريل 2024

تنبيه عاجل من حساب المواطن بخصوص مكافأة الطلاب