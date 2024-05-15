عاجل.. متقاعد حديثًا وغيّرت بياناتي ودعم حساب المواطن توقف.. ماذا أفعل؟

أ أ

كشف حساب المواطن عن الإجراء الذي يتعين اتخاذه عند حدوث تغيير في بيانات المسجلين ببرنامج الدعم.

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "في حال تم تحديث البيانات سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة استحقاقك مرة أخرى".

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المتابعين يقول: أنا متقاعد حديثًا، وغيّرتُ بياناتي، وعدّلتُ دخلي بالموقع؛ كيف أشعركم بهذا التغيير لأستفيد من حساب المواطن، علمًا بأن الصرف توقف أثناء عملي، وذلك لأن راتبي كان أعلى من الاستحقاق؟".



وعليكم السلام ، في حال تم تحديث البيانات سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة استحقاقك مرة اخرى ، ولمعرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع من الحصول على الدعم بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية ⁦ https://t.co/XGVelVLg1z ⁩ ، نسعد بخدمتك May 14, 2024



الحد المانع لاستحقاق حساب المواطن

أهلية حساب المواطن



كيف تتقدم باعتراض على نتيجة الأهلية؟



المستهدفون من حساب المواطن

