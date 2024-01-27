عاجل.. متزوج من امرأتين وراتب زوجته المعلّمة تسبب في الحد المانع بحساب المواطن..ماذا يفعل؟

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تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار من قبل شخص معدد للزوجات، يتساءل عن طريقة لحل تجاوزه "الحد المانع" في حساب المواطن بسبب راتب زوجته المعلمة.





الحد المانع في حساب المواطن بسبب تعدد الزوجات:

راتبه تجاوز الحد المانع هل يستحق دعم المواطن:

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وكان أحد المواطنين قد بعث أرسل استفسارا يقول فيه : " الرجل اللي عنده بيتين.. لماذا ما يصرف لك بيت لحاله بعدد أفراد الأسرة المكونة للبيت الواحد.. حرام يمنع البيت الأول بسبب إن البيت الثاني فيه زوجة معلمة.. ويحسب راتبها مع راتب الزوج ويصل للحد المانع ويحرم البيت الأول بسبب راتب الزوجة الثانية.. رغم أن البيت الأول فيه أكثر من ٦ تابعين".وجاء الرد : " أهلا بك ، سيكون المتقدم بالطلب "رب الأسرة " و يتم إضافة جميع الزوجات والتابعين في حسابه، ويتم احتساب دخل جميع التابعين ضمن مجموع دخل الأسرة، ولمعرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع من الحصول على الدعم بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية http://Portal.ca.gov.sa ، نسعد بخدمتك".أيضا أجاب حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن على سؤال وُجه له من قبل مواطن يطالب بصرف الدعم الشهري مع اعترافه أن راتبه تجاوز الحد المانع لكن عليه مديونيات.وكان أحد الأشخاص قد بعث باستفسار لخدمة المستفيدين يقول فيه : "أنا صحيح راتبي يتجاوز الحد المانع.. ولكن عندي إيقاف خدمات ومطالب بسداد مديونيات.. أرجو إعادة صرف المبلغ".وجاءه الرد بالقول : " أهلا بك.. في تجاوز إجمالي دخل الأسرة الحد المانع من الدعم تصبح الأسرة غير مستحقة للدعم".