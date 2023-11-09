عاجل.. ماذا يعني الرقم (100) عند التسجيل في حساب المواطن؟

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أجاب حساب خدمة المستفيدين على استفسار من قبل مواطن يتساءل عن كيفية تسجيل عقار تمليك في حساب المواطن، لأجل استيفاء بيانات استحقاق الدعم.





الرقم 100 في حساب المواطن:

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تأثير إيجار محل جديد على حساب المواطن:

وكان حساب خدمة المستفيدين قد تلقى رسالة من مواطن يستفسر فيها عن طريقة التسجيل في حساب المواطن، حيث يجد صعوبة في تسجيل عقاره التمليك.وجاء الرد على الاستفسار بالقول : "يتم الإفصاح عن العقار في حال وجود صك ملكية مسجل في وزارة العدل باسم المستفيد الرئيسي ، وإجمالي نسبة التملك تعني إدخال الرقم 100 إذا كان العقار مملوك بالكامل للمواطن، وإجمالي المساحة المملوكة هي المساحة بالمتر المربع حيث يجب إدخال الأرقام باللغة الإنجليزية".كما أجاب أيضا حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن، على استفسار بشأن مدى تأثير استئجار محل جددي على استحقاق الدعم.وكان حساب خدمة المستفيدين قد تلقى استفسارا من مواطن يقول فيه " السلام عليكم.. أنا راح أستأجر محل هل يؤثر عليه هذا العقد بالاستحقاق؟".وجاء الرد : " وعليكم السلام.. لايؤثر ذلك ، و في حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه ، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحق للدعم سوف يشملك الدعم".