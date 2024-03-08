عاجل.. ماذا تفعل في حالة عدم وصول المبلغ إلى المؤجر بعد تحويله؟

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تفاعلت منصة "إيجار" مع استفسار من قبل أحد الأشخاص، يسأل عن كيفية الاستعلام عن المبلغ في حالة عدم وصوله إلى المؤجر.



توضيح من إيجار حول المبلغ المحول للمؤجر:



الدفع خارج منصة إيجار:



تغيير البيانات البنكية في منصة إيجار:



وكان أحد الأشخاص قد أرسل استفسارا يقول فيه :"دفعت لصاحب الشقة الإيجار عن طريق منصة إيجار وما وصلته الفلوس.. إيش المشكلة؟".وجاء الرد من المنصة بالقول :" حياك الله.. نود إفادتك بأن يتم تحويل المبلغ إلى المؤجر بعد مرور 5 أيام عمل من تاريخ السداد باستثناء الجمعة والسبت.. نسعد بخدمتك".وفي وقت سابق ردت منصة إيجار على سؤال مواطن يستفسر عن مدى تأثير الدفع خارج المنصة على حالة العقد وحدوث نزاعات إيجارية بين الطرفين.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : "إذا دفعت خارج منصة إيجار خوفا من تأخر الفلوس على المؤجر "هل العقد ينتهى من عندكم ولا يبقى نشط".وجاء الرد من المنصة على استفساره بالقول : "حياك الله.. يترتب خلل في حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية , وإحتمالية حدوث النزاع لعدم توثيق الدفعات الإيجارية , وازدياد حالات الاحتيال العقاري.. نسعد بخدمتك".أيضا وجهت منصة إيجار تنبيها للمواطنين لمعرفة خطوات تغيير بياناتك البنكية في المنصة، لأجل ضمان وصول الدفعات الإيجارية.وكتبت المنصة في حسابها على منصة "إكس"، :"تعرف على خطوات تغيير بياناتك البنكية في منصة إيجار لضمان وصول دفعاتك الإيجارية في موعدها".وجاءت خطوات تغيير بيانات الآيبان في منصة إيجار كالآتي:1-الدخول إلى الصفحة الرئيسية.2- الدخول إلى إدارة الحساب.3- الضغط على أيقونة الدفعات وإدارة الحساب البنكي.4- تعديل رقم حساب الآيبان وحفظ المعلومات.5- إرسال رمز التحقيق على الرقم المسجل في أبشر.6- اعتماد التعديل.