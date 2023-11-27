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عاجل.. ماذا تفعل إذا ضاع جواز السفر؟ (تفاصيل)

جواز السفر الجديد
جواز السفر
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من حق المواطن الحصول على جواز سفر متى شاء،  وانتهاء سريان صلاحية جواز السفر لا يترتب عليها أي غرامات مالية، وذلك بحسب ما أكدت المديرية العامة للجوازات في وقت سابق.اضافة اعلان

وفي وقت سابق أوضحت المديرية العامة للجوازات، آلية تجديد الجواز الإلكتروني ومدى إلزامية تسليم الجواز القديم.

وفي حالة ضياع أو استخراج الجواز، أكدت الجوازات أنه يمكن بكل سهولة تجديد جواز السفر الإلكتروني من خلال الخطوات التالية:

آلية تجديد الجواز


وتشمل الخطوات:

- الدخول لمنصة أبشر

- تسديد الرسوم من المدفوعات الحكومية

- اختيار خدمات من خدماتي

- الجوازات

- تجديد الجواز الإلكتروني

- طلب تجديد الجواز تحديد مدة الجواز

- الموافقة على الشروط والأحكام

- اختيار عنوان تسليم الجواز

- الإقرار بصحة المعلومات المسجلة

- سداد رسوم إيصال الجواز.

إصدار الجواز


وأوضحت الجوازات، أنه بعد تنفيذ العملية يتعين على المستفيد مراجعة أقرب فرع للجوازات بدون موعد مسبق وذلك لفحص الجواز السابق.

تجديد الجواز: 


وفي سؤال آخر ورد فيه "عمري أكثر من (21) عاماً، هل يمكنني تجديد جوازي لمدة خمس سنوات؟".

وأجابت الجوازات، بقولها: نعم، تحديد المدة اختياري للمستفيد ويمكن سداد 300 ريال للحصول على مدة (5) سنوات أو سداد (600) ريال للحصول على عشر سنوات.

خدمة إصدار جواز سفر للتابعين:


أيضا حددت المديرية العامة للجوازات بالتفصيل، خطوات إصدار جواز السفر الإلكتروني للتابعين، وكذلك طريقة توصيل جواز السفر بعد إصداره بكل سهولة.

جاء ذلك في رد من الجوازات، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، ردًا على سؤال: "السلام عليكم، لاستخراج جوازات سفر أطفالي هل يلزم الحضور في مقر الجوازات؟

خطوات إصدار جواز السفر للتابعين:


وأوضحت الجوازات خطوات إصدار الجواز السعودي الإلكتروني للتابعين كالتالي:

1-خدمة أفراد الأسرة.

2-خدمة إصدار الجواز الإلكتروني لأفراد الأسرة.

3-طلب إصدار جواز شخصي.

4-اختيار فرد الأسرة.

5-تحميل الصورة.

6-الموافقة على الصورة والاسم المترجم والشروط والأحكام.
7-اختيار عنوان التوصيل.

8-سداد رسوم التوصيل.

9-تأكيد الطلب.

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