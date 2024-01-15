عاجل.. مؤهل في حساب المواطن ونزلت له دفعة يناير ولم يتم إيداعها بالحساب البنكي.. ماذا يفعل؟

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أجاب حساب خدمة المستفيدين عن استفسار من قبل مواطن مؤهل في حساب المواطن، نزلت له دفعة يناير لكن لم يتم إيداعها في الحساب البنكي.





اعتماد دفعة حساب المواطن في الحساب البنكي: اضافة اعلان



تأثير إيقاف خدمات على حساب المواطن:



وكان أحد الأشخاص قد وجه استفسارا يقول : " السلام عليكم.. أنا مؤهل للدفعة ونزل لي المبلغ في صفحتي ف حساب المواطن بس ما تم إيداع المبلغ للحساب البنكي والحساب البنكي لا توجد به أي مشكلة ما السبب؟".وجاء الرد من خدمة المستفيدين : " في حال كانت الدفعة "مدفوعة" يرجى مراجعة البنك و التأكد من عدم إيداع الدفعة ، وفي حال لم يتم الإيداع بإمكانك رفع طلب على صوتك مسموع و اختيار نوع الطلب الرئيسي " المدفوعات " ونوع الطلب الفرعي " لم يتم استلام الدفعة " من خلال الرابط: http://urv.ca.gov.sa/urv ، نسعد بخدمتك".أيضا أجاب حساب خدمة المستفيدين في وقت سابق، عن استفسار من قبل شخص يتساءل فيه عن إمكانية التسجيل في حساب المواطن حال إيقاف خدمات.وكان أحد المواطنين قد وجه استفسارا يقول فيه : " السلام عليكم.. أنا عندي إيقاف خدمات.. هل أقدر أسجل بحساب المواطن أو لازم يكون فيه دخل".وجاء الرد :" وعليكم السلام ، وفي حال وجود إيقاف خدمات والحساب البنكي الخاص بك لدينا "نشط" وكنت مستحق للدعم ، يمكنك التوجه للبنك للاستفادة من مبلغ دعم حساب المواطن ، وفي حال واجهتك مشكلة يتم معالجتها من قبل البنك".