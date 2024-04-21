عاجل.. مؤسسة البريد تعلن عن وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى بالرياض

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أعلن مؤسسة البريد السعودي (سبل) عن توفر (20) وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس كحد أدنى للعمل بمقره بمدينة الرياض حسب المسميات والشروط التالية:
وظائف مؤسسة البريد- أخصائي أول تنمية المواهب (Talent Development Sr.Specialist)
- مدير تنمية المواهب (Talent Development Director)
- مدير الشراكات (Partnerships Sr.Manager)
- مدير أدارة البيانات وذكاء الأعمال (Data Management & Business Intelligence Director)
- مدير المحاسبة (Accounting Director)
- قائد الرقابة المالية (Financial Controlling Lead)
- أخصائي تسعير أول (Senior Pricing Specialist)
- مدير التسليم الفني (Technical Delivery Manager)
- مدير حلول الأعمال (Business Solution Manager)
- مدير قسم الثقافة التنظيمية (Organizational Culture Section Manager)
- مدير مراقبة الائتمان والتحصيل (Credit and Collection Control Director)
- مدير عام الخدمات الفنية (Technical Services GM)
- أخصائي مشاركة الموظفين (Employee Engagement Sr. Specialist)
- مدير قسم العمليات (C3 operation Section Manager)
- مدير قسم العمليات (Operation BP Section Manager)
- مدير عام الرقابة المالية وإعداد التقارير (Financial Controlling & Reporting GM)
- قائد الشبكات (Networks Lead)
- أخصائي التطوير التنظيمي (OD Sr.Specialist)
- الرصاص مخاطر الأمن السيبراني (Cybersecurity Risk Lead)
الشروط العامة: - أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
- توفر المهارات والخبرات في نفس مجال عمل الوظيفة.
المزايا: - رواتب تنافسية.
- تأمين طبي يشمل العائلة (الزوجة والأبناء) يغطي جميع المستشفيات والمراكز المعروفة بالمملكة.
- مكافأة سنوية في أول شهر رمضان المبارك من كل عام مقدارها (راتب شهرين) وفق تنظيم المؤسسة.
- تدريب داخلي وخارجي.