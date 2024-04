عاجل.. مؤسسة البريد تعلن عن وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى بالرياض

أ أ

أعلن مؤسسة البريد السعودي (سبل) عن توفر (20) وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس كحد أدنى للعمل بمقره بمدينة الرياض حسب المسميات والشروط التالية:



وظائف مؤسسة البريد



الشروط العامة:



المزايا:



نبذة عن البريد السعودي:



طريقة التقديم:



- أخصائي أول تنمية المواهب (Talent Development Sr.Specialist)- مدير تنمية المواهب (Talent Development Director)- مدير الشراكات (Partnerships Sr.Manager)- مدير أدارة البيانات وذكاء الأعمال (Data Management & Business Intelligence Director)- مدير المحاسبة (Accounting Director)- قائد الرقابة المالية (Financial Controlling Lead)- أخصائي تسعير أول (Senior Pricing Specialist)- مدير التسليم الفني (Technical Delivery Manager)- مدير حلول الأعمال (Business Solution Manager)- مدير قسم الثقافة التنظيمية (Organizational Culture Section Manager)- مدير مراقبة الائتمان والتحصيل (Credit and Collection Control Director)- مدير عام الخدمات الفنية (Technical Services GM)- أخصائي مشاركة الموظفين (Employee Engagement Sr. Specialist)- مدير قسم العمليات (C3 operation Section Manager)- مدير قسم العمليات (Operation BP Section Manager)- مدير عام الرقابة المالية وإعداد التقارير (Financial Controlling & Reporting GM)- قائد الشبكات (Networks Lead)- أخصائي التطوير التنظيمي (OD Sr.Specialist)- الرصاص مخاطر الأمن السيبراني (Cybersecurity Risk Lead)- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.- توفر المهارات والخبرات في نفس مجال عمل الوظيفة.- رواتب تنافسية.- تأمين طبي يشمل العائلة (الزوجة والأبناء) يغطي جميع المستشفيات والمراكز المعروفة بالمملكة.- مكافأة سنوية في أول شهر رمضان المبارك من كل عام مقدارها (راتب شهرين) وفق تنظيم المؤسسة.- تدريب داخلي وخارجي.مؤسسة البريد السعودي هي الجهة المسؤولة عن الخدمات البريدية والبريد الرسمي في السعودية، تأسست عام 1901م وتعد من أقدم مؤسسات الدولة على الإطلاق، وتعتبر حالياً من الجهات الأكثر تنظيماً وتطوراً في القطاع الحكومي حيث استحدثت العديد من الخدمات الإلكترونية مثل العنوان البريدي (خدمة واصل) وخدمات العنوان الدولي (واصل العالمي) وخدمات النظم الجغرافية للعناوين البريدية.التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا".