عاجل.. لموظفي الحكومة.. مواعيد صرف رواتب جميع شهور عام 2024

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يتسائل العديد
من المواطنين خاصة العاملين في القطاع الحكومي عن موعد صرف راتب كل شهر في العام،
وهنا زاد البحث عن موعد صرف راتب شهر يناير.
وفي إطار الخدمات التي يقدمها موقع صحيفة تواصل لكل القراء، فإننا ننشر لكم مواعيد صرف رواتب العاملين بالقطاع الحكومي في عام 2024.
مواعيد صرف
الرواتب لعام 2024شهر يناير
يُصرف الراتب يوم الأحد 28/01/2024
شهر فبراير
يُصرف الراتب يوم الثلاثاء 27/02/2024
شهر مارس
يُصرف الراتب يوم الأربعاء 27/03/2024
شهر أبريل
يُصرف الراتب يوم الأحد 28/04/2024
شهر مايو
يُصرف الراتب يوم الإثنين 27/05/2024
شهر يونيو
يُصرف الراتب يوم الخميس 27/06/2024
شهر يوليو
يُصرف الراتب يوم الأحد 28/07/2024
شهر أغسطس
يُصرف الراتب يوم الثلاثاء 27/08/2024
شهر سبتمبر
يُصرف الراتب يوم الخميس 26/09/2024
شهر أكتوبر
يُصرف الراتب يوم الأحد 27/10/2024
شهر نوفمبر
يُصرف الراتب يوم الأربعاء 27/11/2024
شهر ديسمبر
يُصرف الراتب يوم الخميس 26/12/2024
حالات تبكير أو
تأجيل صرف الراتبكما أوضحت وزارة
المالية أنه إذا وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم الجمعة يكون يوم الصرف يوم
الخميس الذي قبله.
وفي حال وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم السبت يكون يوم الصرف يوم الأحد الذي بعده.