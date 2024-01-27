السبت، 15 رجب 1445 ، 27 يناير 2024

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عاجل.. لموظفي الحكومة.. مواعيد صرف رواتب جميع شهور عام 2024

حساب المواطن - ريال
أرشيفية
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يتسائل العديد من المواطنين خاصة العاملين في القطاع الحكومي عن موعد صرف راتب كل شهر في العام، وهنا زاد البحث عن موعد صرف راتب شهر يناير.
وفي إطار الخدمات التي يقدمها موقع صحيفة تواصل لكل القراء، فإننا ننشر لكم مواعيد صرف رواتب العاملين بالقطاع الحكومي في عام 2024.اضافة اعلان

مواعيد صرف الرواتب لعام 2024

شهر يناير
يُصرف الراتب يوم الأحد          28/01/2024

شهر فبراير
يُصرف الراتب يوم الثلاثاء       27/02/2024

شهر مارس
يُصرف الراتب يوم الأربعاء      27/03/2024

شهر أبريل
يُصرف الراتب يوم الأحد          28/04/2024

شهر مايو
يُصرف الراتب يوم الإثنين         27/05/2024

شهر يونيو
يُصرف الراتب يوم الخميس  27/06/2024

شهر يوليو
يُصرف الراتب يوم الأحد       28/07/2024

شهر أغسطس
يُصرف الراتب يوم الثلاثاء  27/08/2024

شهر سبتمبر
يُصرف الراتب يوم الخميس    26/09/2024

شهر أكتوبر
يُصرف الراتب يوم الأحد    27/10/2024

شهر نوفمبر
يُصرف الراتب يوم الأربعاء    27/11/2024

شهر ديسمبر
يُصرف الراتب يوم الخميس     26/12/2024


حالات تبكير أو تأجيل صرف الراتب

كما أوضحت وزارة المالية أنه إذا وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم الجمعة يكون يوم الصرف يوم الخميس الذي قبله.
 وفي حال وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم السبت يكون يوم الصرف يوم الأحد الذي بعده.

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