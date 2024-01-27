عاجل.. لموظفي الحكومة.. مواعيد صرف رواتب جميع شهور عام 2024

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يتسائل العديد من المواطنين خاصة العاملين في القطاع الحكومي عن موعد صرف راتب كل شهر في العام، وهنا زاد البحث عن موعد صرف راتب شهر يناير.

وفي إطار الخدمات التي يقدمها موقع صحيفة تواصل لكل القراء، فإننا ننشر لكم مواعيد صرف رواتب العاملين بالقطاع الحكومي في عام 2024. اضافة اعلان





مواعيد صرف الرواتب لعام 2024



حالات تبكير أو تأجيل صرف الراتب



شهر ينايريُصرف الراتب يوم الأحد 28/01/2024شهر فبرايريُصرف الراتب يوم الثلاثاء 27/02/2024شهر مارسيُصرف الراتب يوم الأربعاء 27/03/2024شهر أبريليُصرف الراتب يوم الأحد 28/04/2024شهر مايويُصرف الراتب يوم الإثنين 27/05/2024شهر يونيويُصرف الراتب يوم الخميس 27/06/2024شهر يوليويُصرف الراتب يوم الأحد 28/07/2024شهر أغسطسيُصرف الراتب يوم الثلاثاء 27/08/2024شهر سبتمبريُصرف الراتب يوم الخميس 26/09/2024شهر أكتوبريُصرف الراتب يوم الأحد 27/10/2024شهر نوفمبريُصرف الراتب يوم الأربعاء 27/11/2024شهر ديسمبريُصرف الراتب يوم الخميس 26/12/2024كما أوضحت وزارة المالية أنه إذا وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم الجمعة يكون يوم الصرف يوم الخميس الذي قبله.وفي حال وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم السبت يكون يوم الصرف يوم الأحد الذي بعده.